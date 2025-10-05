León tiene la única autopista que pierde tráfico y la que menos coches registra Las autopistas de peaje de la comunidad incrementan su tráfico un 2%, menos de la mitad que la subida registrada en la red estatal

Las autopistas de peaje de la comunidad vieron incrementar su tráfico el pasado año un 2,01 por ciento, subida que contrasta con el 5,2 por ciento registrada en el conjunto de la red nacional. La AP-6 (Adanero-Villalba) se mantiene a la cabeza con una intensidad media diaria de 30.568 vehículos, tras una subida del 1,3 por ciento, mientras que la AP-71 (León-Astorga), donde se registró un incremento del tráfico del seis por ciento, es la que menos intensidad registra con 5.631 vehículos, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a los que ha tenido acceso Ical.

La segunda autopista más utilizada en la Comunidad es la AP-61 (Segovia-San Rafael), donde la intensidad media subió un 6,7 por ciento, hasta los 8.831 vehículos, por delante de la AP-51 (Ávila-Villacastín), con 8.720 (2,8 por ciento) y la AP-66 (León-Campomanes), que el pasado año vio reducido su tráfico un 2,9 por ciento, hasta una media diaria de 8.597 vehículos, como consecuencia del desprendimiento registrado el 10 de noviembre y que obligó a cortar el tráfico durante 17 días.

En cuanto al tráfico de vehículos pesados, el incremento del tráfico fue mayor, hasta el 4,8 por ciento, y en conjunto alcanzó una intensidad de 7.589. La AP-6, con 4.012 se situó en cabeza, por delante de la AP-66, con 1.307. El menor volumen de tráfico correspondió a la AP-51, con una media diaria de 638 camiones.

Por otra parte, el precio de las autopistas de peaje en España varía de forma muy significativa en función del territorio, de la fecha y hora en que se realice el viaje o de la forma de pago. Así lo revela un informe elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en el que se ponen de manifiesto diferencias tarifarias de hasta un 830 por ciento.

Los precios por kilómetro

Según el informe de AEA, los automovilistas que atraviesen los Túneles de Artxanda en Bilbao, de apenas tres kilómetros de recorrido, pagarán 50 céntimos por cada kilómetro. Sin embargo, aquellos otros que circulen desde Puxeiros a Baiona, en Pontevedra (25,2 kilómetros) solo tendrán que abonar 0,06 euros el kilómetro. Es decir, casi ocho veces menos que en la autopista bilbaína.

Entre los peajes más caros, además de los Túneles de Artxanda, AEA cita en su informe, el del Túnel del Cadí (47 céntimos por kilómetro), el del Túnel de Vallvidrera (30 céntimos por kilómetro), el de la autopista de San Cugat a Manresa (29 céntimos) o el de la autopista de Castelldefels a El Vendrell (23 céntimos).

Por el contrario, entre los peajes más baratos, además del de Puxeiros-Baiona, están los de A Coruña-Carballo (0,07 céntimos), Arrigorriaga-Santurtzi o la circunvalación de Alicante (0,10 céntimos el kilómetro).

Los precios en Castilla y León

En Castilla y León la autopista más cara es la AP-6, dado que cubrir los 69,6 kilómetros que hay entre Adanero (Ávila) y Villalba (Madrid) cuesta 15,15 euros, lo que supone una media por kilómetro de 0,21 céntimos. Un céntimo por kilómetro más cara es la AP-66, ya que la tarifa de los 77,7 kilómetros entre León y Campomanes es de 15,60 euros.

En el resto de las autopistas de la comunidad la tarifa depende de la hora de utilización. En la AP-71 las tarifas oscilan entre los quince y los seis céntimos por kilómetro ( 6 o 2,40 euros), mientras que en tanto en la AP-51, como en la AP-61 hay tres tarifas diferentes: doce, siete y cuatro céntimos por kilómetro (4,75, 2,95 y 1,90 euros).

Por otra parte, el informe destaca que en nueve de las 32 autopistas de peaje, los precios se encarecen en los horarios de mayor afluencia de tráfico, estableciéndose importantes diferencias en función del día, la hora o el mes del año en el que se utilice la infraestructura. Así, un automovilista que circule de madrugada (entre las 23:00 y las 07:00 horas) por la AP-71, en el tramo León-Astorga, pagará casi tres veces menos que en las dieciséis horas restantes del día.

También hay autopistas que fijan sus tarifas en función de la temporada de utilización, de forma similar a lo que ocurre con el precio de los hoteles. Así, durante los meses de junio a septiembre y en Semana Santa -fechas de máxima intensidad circulatoria- utilizar la AP-7 desde Alicante a Cartagena cuesta un 76,3 por ciento más que el resto del año. Lo mismo ocurre en la AP-7 desde Málaga a Estepona, en la que el recargo por temporada alta supera el 62,5 por ciento de la tarifa normal.

Pero no todo son subidas, ya que los automovilistas que circulen por las nueve autopistas rescatadas por el Estado: AP-7 (Cartagena-Vera), AP-7 (Circunvalación de Alicante), R-2 (Madrid-Guadalajara), R-3 (Madrid-Arganda), R-4 (Madrid-Toledo), R-5 (Madrid-Navalcarnero), M-12 (Aeropuerto de Barajas), AP-36 (Ocaña-La Roda) y AP-42 (Madrid-Toledo) podrán ahorrar dinero si pagan los peajes con dispositivos electrónicos (Vía T), o incluso podrán circular por ellas gratis si lo hacen por la noche (de 00:00 a 06:00 horas). Los peajes de la AP-8 (Arrigorriaga-Santurtzi) y de los túneles de Artxanda también son gratuitos por la noche.