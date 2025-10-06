leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xoel López actúa en León. R.J
San Froilán 2025

Xoel López cierra San Froilán 2025 en un lunes festivo en León

Consulta todas las actividades por las fiestas de San Froilán para este lunes 6 de octubre en León

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:10

Comenta

Punto y final de las fiestas de San Froilán 2025 en León. Tras más de diez días cargados de actividades en los que León ha vibrado con su tradición, las fiestas más queridas por los paisanos se despiden con la última jornada del mercado medieval y el concierto de Xoel López en la plaza Mayor que despide las fiestas hasta el próximo año.

Noticias relacionadas

El programa completo de San Froilán 2025 en León

El programa completo de San Froilán 2025 en León

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

De 12:00 a 22:30 h Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Tierras de León Trancare y Malvasía. Plaza de San Marcelo.

20:30 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Xoel López (A Coruña). Figura clave del indie español, construye paisajes sonoros que mezclan pop, rock y folk con una sensibilidad melódica muy personal. Plaza Mayor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban el TPV a una taxista y hacen transferencias no autorizadas
  2. 2 San Froilán se queda sin videomapping en la Catedral de León
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4 León, Asturias y Galicia conformarán un «frente común» para exigir el fin del peaje en la AP-66
  5. 5 León eleva su mirada y deseos al cielo en la romería de San Froilán
  6. 6 Váteres, colchones y un sofá invaden una calle de Ponferrada: «Es una guarrada»
  7. 7 Romería de San Froilán y conciertos de Fetén Fetén y María José Llergo en León
  8. 8 Un helicóptero rescata a una montañera de 61 años que sufrió un esguince en Getino
  9. 9 León tiene la única autopista que pierde tráfico y la que menos coches registra
  10. 10 El Toralín pita a su equipo tras volver a caer en casa frente al Castilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Xoel López cierra San Froilán 2025 en un lunes festivo en León

Xoel López cierra San Froilán 2025 en un lunes festivo en León