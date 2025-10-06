Xoel López cierra San Froilán 2025 en un lunes festivo en León

Ana G. Barriada León Lunes, 6 de octubre 2025, 09:10 Comenta Compartir

Punto y final de las fiestas de San Froilán 2025 en León. Tras más de diez días cargados de actividades en los que León ha vibrado con su tradición, las fiestas más queridas por los paisanos se despiden con la última jornada del mercado medieval y el concierto de Xoel López en la plaza Mayor que despide las fiestas hasta el próximo año.

De 12:00 a 22:30 h Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Tierras de León Trancare y Malvasía. Plaza de San Marcelo.

20:30 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Xoel López (A Coruña). Figura clave del indie español, construye paisajes sonoros que mezclan pop, rock y folk con una sensibilidad melódica muy personal. Plaza Mayor.