Un helicóptero rescata a una montañera de 61 años que sufrió un esguince en Getino La mujer no podía continuar la ruta y requirió asistencia en una zona donde no podían acceder vehículos por tierra

Leonoticias León Domingo, 5 de octubre 2025, 19:35 | Actualizado 19:41h.

Los equipos de rescate han tenido que socorrer a una montañera herida mientras realizaba un tramo en la montaña leonesa.

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y león ha dirigido la operación de rescate de esta mujer que precisaba ayuda tras sufrir un esguince mientras descendía del Cueto de las Palomas, en Getino, dentro del término municipal de Cármenes.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibía una llamada a las 16:59 horas en la que avisaban del accidente que había sufrido la mujer, que presentaba un esguince en un pie, mientras descendía del Cueto de las Palomas, camino de Getino, dentro de un grupo de seis montañeros. También explicaron que la mujer no podía continuar con la marcha y se encontraban en un punto inaccesible para vehículos por tierra.

El gestor del 1-1-2 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicaba al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia. Mientras, el Centro Coordinador de Emergencias se encargaba de coordinar el incidente, para localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León que salió hacia Riaño con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. Asimismo, el 1-1-2 informó del rescate a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de León.

Ya en Getino y tras localizar al grupo de montañeros, el helicóptero de rescate facilitó el descenso a tierra del equipo de rescate mediante una maniobra doble de grúa.

Una vez en tierra, y tras prestar una primera asistencia a la herida, se la izó al helicóptero mediante un triángulo de evacuación junto con la rescatadora enfermera.