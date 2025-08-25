Las noticias imprescindibles del lunes 25 de agosto en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Lunes, 25 de agosto 2025, 21:34

1 Los mensajes de la vergüenza para la Junta

Los mensajes de la vergüenza para la Junta: «Ni con esas nos mueven». Trabajadores de las brigadas helitransportadas de la Junta de Castilla y León comparten mensajes en los que cuentan que aunque «pedimos salir nos dejan parados» o que no disponían de helicóptero durante días.

2 Crónica del partido de la Cultural

Mejor imagen que resultado. La Cultural cae en un buen partido ante el Almería donde los leoneses ofrecieron un buena versión, pero la pegada indálica se impuso.

3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Rostro habitual en el panorama audiovisual español de las dos últimas décadas, la intérprete, con una mirada única forjada desde el instinto, falleció este domingo a causa del cáncer

4 Dos nuevos incendios desalojan seis pueblos más

El infierno no se acaba: dos nuevos incendios desalojan seis pueblos más. Los incendios de Garaño y Molinaseca elevan a nueve los incendios en la provincia en nivel 2 y supone un retroceso en el avance contra las llamas de las últimas jornadas.

5 Localizan 34 cartuchos de dinamita

Localizan 34 cartuchos de dinamita en una vivienda de Vivero de Omaña. Efectivos de Guardia Civil procedieron a retirar y desactivar estos elementos explosivos, y también localizaron una granada de mano en mal estado en Cubillas de Arbas

6 Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León

Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve». Miles de colmenas calcinadas, bosques arrasados y un horizonte sin miel de bosque hasta dentro de 25 años, las secuelas del fuego en la apicultura

7 Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio

Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio con 18 viviendas para jóvenes. Somacyl es la promotora de esta oferta de la Junta de Castilla y León que se suma a otro edificio de nueva construcción en El Ejido con otros 13 apartamentos para menores de 36 años

8 La Policía Nacional detiene a un hombre por un robo con fuerza en una finca

La Policía Nacional detiene a un hombre en San Andrés del Rabanedo por un robo con fuerza en una finca. El detenido presunto autor del robo con fuerza, accedió al inmueble a través de la ventana del garaje y sustrajo varias herramientas.

9 Protección Civil alerta sobre Garaño

Protección Civil alerta sobre Garaño que «evoluciona muy desfavorablemente». «El trabajo está siendo lento, pero la evolución está siendo favorable en la mayor parte de los incendios», ha subrayado Barcones.

10 Risto, el burro que avisó de que el fuego llegaba a Molinaseca

Risto, el burro que avisó de que el fuego llegaba a Molinaseca: «Ha sido nuestra alarma». La mascota de la bodega Encima Wines, que se ha convertido en el «el burro de todos los del pueblo», fue el primero en dar la voz de alarma este domingo, 24 de agosto, cuando las llamas acechaban a las casas.

