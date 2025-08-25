leonoticias - Noticias de León y provincia

Cartuchos de dinamita localizados en un cántaro de una vivienda de Vivero de Omaña.

Localizan 34 cartuchos de dinamita en una vivienda de Vivero de Omaña

Efectivos de Guardia Civil procedieron a retirar y desactivar estos elementos explosivos, y también localizaron una granada de mano en mal estado en Cubillas de Arbas

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:19

Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (Edex) de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León retiraron el pasado 22 de agosto, viernes, 34 cartuchos de dinamita hallados dos días en un granero anexo a una vivienda de la localidad de Vivero de Omaña, en el término municipal de Murias de Paredes.

Los cartuchos fueron hallados en el interior de un antiguo cántaro, comprobando el equipo Edex que se trataba de cartuchos de dinamita negra en muy mal estado de conservación, sin que tuvieran ninguna inscripción comercial, con un peso total de 1947 gramos.

Una granada en Cubillas de Arbas

También, el domingo 24, componentes del Gedex retiraron una granada de mano, tipo piña, que fue hallada por una vecina de Cubillas de Arbas semisumergida en la orilla del embalse de Casares de Arbas, en el término municipal de Villamanín, comprobando que se trataba de una granada de mano GR-31 al completo, con su carga íntegra y su espoleta.

En ambos casos, los artefactos explosivos fueron retirados una vez retirados a un lugar apartado y seguro, procediendo a la destrucción de los mismos.

