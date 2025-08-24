El infierno no se acaba: dos nuevos incendios desalojan seis pueblos más Los incendios de Garaño y Molinaseca elevan a nueve los incendios en la provincia en nivel 2 y supone un retroceso en el avance contra las llamas de las últimas jornadas | Una reactivación en el incendio de Fasgar obliga a evacuar otras cinco localidades

Dani González León Domingo, 24 de agosto 2025, 18:26 | Actualizado 18:37h.

Parece ser el cuento de nunca acabar, una historia dramática y desoladora que, lejos de terminar, ofrece nuevos capítulos.

Este domingo 24 de agosto, después de varios días de evolución positiva, a nivel general, de los distintos incendios forestales que asolan la provincia, ha supuesto un paso atrás. Dos fuegos en la tarde del domingo cerca de zonas pobladas se han elevado rápidamente a nivel 2 y han obligado a evacuar cinco localidades.

En torno a las 14:00 horas surgió el fuego en la localidad de Garaño, a orillas del río Luna y muy cerca de la AP-66. En un monte cercano a esta localidad, próxima a La Magdalena, se ha iniciado un fuego que ha evolucionado con dirección noreste.

Esto ha ocasionado que, en torno a las 16:00 horas, llegase esa declaración de nivel 2 y, minutos después, se ordenara el desalojo de cuatro localidades: Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna y Sagüera de Luna. En total, han sido 140 evacuados para los que se habilita el pabellón de La Magdalena.

En los primeros del incendio fueron los propios vecinos de Garaño quienes se enfrentaron a las llamas, pero la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León informa de que trabajan en este punto un agente medioambiental, dos helicópteros, dos autobombas y dos cuadrillas, además de efectivos de los bomberos de Diputación de León.

Molinaseca

Más adelante, en torno a las 16:00 horas, comenzó por razones un nuevo incendio en Molinaseca, a escasos kilómetros de Ponferrada, que alcanzó el nivel dos en menos de una hora.

En el lugar están desplazados momento un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre y otra helitransportada, tres autobombas, un medio aéreo y una dotación perteneciente a otra administración. Este fuego ha obligado a evacuar hacia Ponferrada a los vecinos de la localidad de Molinaseca.

Minutos después, en torno a las 18:00 horas, también fue evacuada la localidad de Lombillo de los Barrios rumbo al pabellón José Arroyo de Ponferrada.

Nuevos desalojos en Fasgar

A ello se suma el incendio de Fasgar que, en su décimosexto día de actividad – se inició el pasado 8 de agosto – ha vivido una reactivación que ha obligado a evacuar cinco localidades hacia Riello: Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente.

En total, 150 personas han sido realojadas en Riello debido a esta reactivación del fuego de Fasgar.