Imagen de las herramientas recuperadas por la Policía Nacional.

La Policía Nacional detiene a un hombre en San Andrés del Rabanedo por un robo con fuerza en una finca

El detenido presunto autor del robo con fuerza, accedió al inmueble a través de la ventana del garaje y sustrajo varias herramientas

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:36

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de San Andrés del Rabanedo han detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda utilizada como segunda residencia en una finca del municipio.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un familiar de la víctima, que alertó de la entrada en la vivienda mediante la fractura de la ventana del garaje anexo, a través de la cual se habían sustraído diversas herramientas.

Las primeras indagaciones policiales permitieron localizar los objetos robados, que estaban siendo ofertados en un conocido portal de compraventa en Internet. Tras identificar al autor del perfil utilizado para los anuncios, se organizó un dispositivo para comprobar la procedencia de los artículos.

Pillado con una caja de herramientas

En el momento de la cita con un supuesto comprador, el ahora detenido portaba una de las herramientas sustraídas —concretamente una desbrozadora— sin poder justificar su propiedad ni aportar factura de compra. Los agentes procedieron de inmediato a su arresto.

Posteriormente, en el registro practicado en su domicilio, el detenido entregó voluntariamente el resto de las herramientas sustraídas, que fueron recuperadas y devueltas a su legítimo propietario.

El arrestado, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. La Policía Nacional mantiene activos los dispositivos de vigilancia, tanto uniformados como de paisano, para prevenir robos con fuerza durante el periodo estival.

