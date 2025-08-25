Los mensajes de la vergüenza para la Junta: «Ni con esas nos mueven»

Reunión del 1 de junio de 2025 en la Base de Sahechores antes de que comenzara la Época de Peligrosidad Alta (EPA) de incendios.

Alberto P. Castellanos León Lunes, 25 de agosto 2025, 11:51 | Actualizado 12:40h.

Los propios trabajadores del dispositivo contra incendios de la Junta de Castilla y León ha compartido los mensajes cruzados entre las diferentes brigadas helitransportadas comentando la situación previa a la oleada sufrida en toda la comunidad, y en especial en León, y durante los días de emergencia.

Los primeros mensajes que quieren mostrar son del 16 de agosto: «¿Alguna ELIF está sin helicóptero a parte de Bravo -Burgos- 2? Han tenido que llevarlo a Alcazarén -donde hay una base con taller en un hangar para las aeronaves- a hacer mantenimiento y vamos a estar 10 días sin helicóptero según han dicho». La respuesta es que «V1 -Valladolid- está con una cuadrilla (que hoy tenía que estar descansando) en Fasgar. Y en base estamos las otras dos cuadrillas rascándonos el papo... »-acompañado de un emoji con la cara roja de enfado-. Desde Soria, contestación similar: «Así estamos en Garray dos turnos ya... Animo», y también desde Ávila: «En A3 estamos en base solo turno de tarde, otra cuadrilla y el helicóptero en León, y el resto descansando. Vamos haciendo relevos con los de León, hoy subieron tres y mañana subo yo. Al incendio de ayer de Herradón de Pinares no nos movilizaron, para eso ya está la UME, Comunidad de Madrid, Cuenca... -acompañado de un emoji con la mano en la frente-». Por último, desde Zamora añaden que: «En Zulu-3 llevamos desde las ocho de la mañana en base y ahora nos han llamado que salga la cuadrilla de tarde hacia el incendio de Porto. Para flipar».

«Ni con esas nos mueven»

«El O1 -Soria- lleva desde ayer parado con cuadrilla en base», informaban desde Garray el domingo 17 de agosto. La primera respuesta llega desde Segovia: »Nosotros fuimos ayer a Ávila en coche las dos cuadrillas y estamos en base -misma distancia en coche que A3 (Ávila), que tampoco que no sale de la base-. Creo que el pájaro -helicóptero- está en Villardeciervos -Zamora- ahora mismo, poca información más». Desde Burgos añaden: «Pues así está la cosa, B2 estamos las dos cuadrillas en base y sin helicóptero, están saliendo incendios en Burgos y ni con esas nos mueven»; mientras que Palencia añade que «P1, de tarde tenemos un incendio de 2.000 a treinta minutos en coche amenazando localidades de 5.500 habitantes y llevamos dos horas de turno en base -16:09h-». Otro brigadista pregunta a modo de sugerencia: «¿Has probado a llamar el técnico al CPM -Centro Provincial de Mando-? Ahora con estos jaleos, para ser realistas, muchas veces no saben ni dónde tienen las cuadrillas... Igual ni saben que estáis en base», a lo que responde que han llamado «tres veces ya. Aquí tenemos ahora mismo dos helicópteros de Castilla-La Mancha y uno de Aragón en base. Y nosotros parados (16:28h)». Los miembros de la ELIF cifran en tres las basas sin activar el domingo 17 a las 17:23: O1 -Soria-, P1 -Palencia- y G1 -Segovia.

Al día siguiente -lunes 18-, esta misma base en Palencia comentó que por la «tarde ayer perdimos tres horas en base, pero al final salimos por tierra. Nos hubieran venido de lujo para empezar a quemar antes», lamentan en el WhatsApp.

«Nos han dicho que nos quedemos»

Los incendios siguen muy activos y los brigadistas se informan unos a otros de su situación con una mezcla de indignación y estupefacción: «ELIF Garray y O1 -Soria-, parada en base»; a las doce y cuarto: «V1 -Valladolid- estamos en base. Nos mandaron estar en base a las 9:30 pero no nos han sacado a ningún sitio.» «Papa 1 -Palencia- de mañana y Víctor 1 -Valladolid- en la base de Villaeles-Palencia-, esperando« escriben a las 16:53h.» Añaden desde Palencia más tarde que «hemos entrado a las 18:10 y no hemos sido activados para nada. Hemos pedido dos veces acabar hoy pronto y entrar mañana temprano para tener todo el día actuando, y nos han dicho que nos quedemos en base hasta las dos de la madrugada. Calladitos y sin hacer nada». sentencian a las once y cuarto de la noche del martes 19 de agosto.

«De brazos cruzados»

Miércoles 20 de agosto y los mensajes cruzados entre las ELIF de Castilla y León continúan: «A3-Ávila- de mañana, de brazos cruzados pese a que ayer volvió el helicóptero y una brigada y el incendio de Jarilla sigue descontrolado. Acaban saliendo a las 13:30h después de que Ángel Malanda -bombero y delegado sindical de CGT- salga en La1 pidiendo que nos dejen trabajar en el incendio -Candelario/Salamanca está ardiendo y es despacho automático de A3-. El turno de tarde se queda en la base sin acudir al incendio».

«¡Son cosas que uno le revientan!»

«Esto ya es solo por desahogarme... La ELIF de Sahechores-León-, de tarde, activados a las 11:30 de la mañana y en base desde entonces, terminamos jornada de ocho horas en 40 minutos, y después de llamar por teléfono y emisora al CPM cinco veces para avisar de que estamos en base... ¡¡¡La respuesta es que nos mantengamos a la espera!!! Mientras en Riaño despacho nuestro liada!! Sigue con mucho frente activo... ¡¡¡Son cosas que ya a uno le revienta!!! ¡¡¡En fin!!! Para que luego diga el h.p. de Mañueco que es por culpa del humo... Que no salen los medios», comentaban desesperados desde la base leonesa minutos antes de las siete de la tarde del pasado miércoles 20.

Mientras en Soria comentaban que «aquí, de lo que habían dicho los del CPM... ¡¡Nada!! Quinto día parados las dos brigadas presenciales de mañanas y tardes».

«Lo de esta gente no tiene nombre»

Aunque en algunos lugares la situación mejora siguen produciéndose nuevos incendios y desalojos, y el número de fuegos sigue siendo muy importante el jueves 21 de agosto: «En Bravo2 -Burgos- hemos llamado al CPM y no saben si vamos a volver a tener helicóptero, dicen que está parado por avería y que no saben cuando se arreglará ni si lo van a sustituir o que...-emoji de tristeza y enfado-. Lo de esta gente no tiene nombre». En Salamanca añaden que «la ELIF Sierra 2 de tarde lleva dos días parada en base».

«Menudo chanchullo tienen que tener montado»

Viernes 22 de agosto, se cumplen dos semanas desde que comenzara la ola de incendios en León aunque hacía días que el nivel 2 ya se había declarado en Ávila: «Continuando para bingo, en V1 nos hemos quedado sin pájaro, se lo han llevado y no a trabajar«, informan desde Valladolid «¿Qué le ha pasado? ¿Avería gorda?», se interesan los compañeros esperando una respuesta que llega a las 12:49. «AirWorks puso una máquina en Quintanilla como favor a Eliance hasta el día 22 de agosto, que se suponía que ya estaría la propia máquina de Eliance que desde el 12 de junio tendría que estar ya está bien. Pues AirWorks se ha llevado su máquina y Eliance no ha traído nada ni tiene intención de que llegué hoy al menos.» Llegan comentarios desde Burgos: «En B2 Eliance nos tiene sin máquina también, nos dijeron que estaba jodido pero nos han comentado que debe estar operando en Extremadura... Menudo chanchullo tienen que tener montado».

«Buenas noches. Me acaban de decir que el Zulu-3 de Villaralbo-Zamora- ha marchado a Cuatro Vientos-Madrid- sin avisar y sin respuesta», comenta otro brigadista. En otra parte de la comunidad señalan que: «¡¡O1-Soria- en Villaeles-Palencia-!! Tienen un cuadro montado con la organización del helicóptero y la brigada... Hemos ido al incendio a no hacer nada», concluyen.

«Ni está ni se le espera

Sábado 23 de agosto. Los miembros de la ELIF comentan que retiran el helicóptero de Cebreros en Ávila para llevárselo a Quintanilla, Valladolid: «Helicópteros inoperativos a 23 de agosto, a las 12:30h: 1) V1-Valladolid- Quintanilla, Eliance: ni está ni se le espera. El 21 de agosto terminó máquina de AirWorks. 2) B2-Burgos- Pradoluengo, Eliance: ni está ni se le espera. Inoperativo desde el 16 de agosto. 3) Z3-Zamora- Villaralbo, Eliance: inoperativo en Cuatro Vientos desde el 23 de agosto. Supuestamente no vuelve hasta el 25 de agosto. 4) L4-León- Sahechores, Pegasus: inoperativo por fallo, arreglándose en base. 5) A1-Ávila- Cebreros, Eliance: desde hace cuatro días inoperativo en taller de Alcazarén-Valladolid-. En principio estará operativo hoy 23 de agosto por la tarde«, escrito este mensaje a las 12:39h, a las 16:01 añaden que «confirma el mecánico que nos quitan el A1-Ávila- y se lo llevan a Quintanilla». Así, el recuento queda en cuatro aunque se suma un quinto porque Segovia: «G1, desde el 10 hasta hoy no han trabajado con helicóptero. Son 13 días sin su herramienta principal».

Antes de la campaña de incendios

El documento de los ELIF (brigadas helitransportadas de la Junta de Castilla y León) «pretende recoger parte de las numerosas incidencias» con mensajes de «los propios trabajadores». Este colectivo comprende veinte bases operadas por seis empresas:

- Tragsa (10): A3 (El Barco de Ávila/Ávila), A2 (Piedralaves/Ávila), B2 (Pradoluengo/Burgos), G1 (Coca/Segovia), L4 (Sahechores/León), P1 (Villaeles/Palencia), S3 (Guadramiro/Salamanca), O1 (Garray/Soria), V1 (Quintanilla/Valladolid) y Z3 (Villaralbo/Zamora).

- Demontes (3): A1 (Cebreros/Ávila), L3 (Camposagrado/León) y Z1 (Rosinos/Zamora).

- Talher (3): G2 (Las Casillas/Segovia), S1 (El Bodón/Salamanca) y L1 (Cueto/León).

- Estrafo (2): B1 (Medina de Pomar/Burgos) y S2 (El Maíllo/Salamanca).

- Igm: Z2 (Villardeciervos/Zamora).

- Orthem: L2 (Rabanal/León).

Los operativos muestran mensajes previos a la campaña de incendios y de esta oleada histórica y dramática de fuego en León y otros puntos de la comunidad como el 10 de junio: «Z3-Zamora-: sin helicóptero, posible visita oficial (iba a ir el Consejero). Me dice el mecánico que hasta el 1 de julio cree que no traerán el helicóptero», comentaban desde la base de Villaralbo, mientas en Valladolid-V1-: «Nosotros en Quintanilla, hasta finales de junio no tendremos al helicóptero, estamos mientras con 'Hotel' (único helicóptero de coordinación, con base en Vivero-Valladolid- que fue usado por V1 como aerotransporte y bombardero) que viene y se va todos los días desde Vivero hasta Quintanilla». En Soria, O1, comentan: «Nada, al final lo del 12 -de junio- en Garray nada, para el 20 o finales… El año pasado vino el 5 de julio».

«Llega el helicóptero de Calleja»

El 12 de junio, primer día de EPA -Época de Peligro Alto de Incendios-, mucha disparidad acerca de la actividad en cada base. Mientras

A1, A2 y A3 -Ávila- van al monte a desbrozar con cuchillas, L4-León- lleva desde el 31 de mayo en base y también en base están desde el 1 de junio al menos G1-Segovia-, V1-Valladolid-, O1-Soria-, P1-Palencia-, B1 y B2-Burgos-.

El 18 de junio hacen un repaso por las bases y cuentan tres sin helicóptero casi una semana después de que el operativo esté activo y como dos días después, en Soria, cuentan «llega el helicóptero (el de Calleja) a O1«, comentando que es el mismo aparato que usa el aventurero leonés Jesús Calleja en sus programas en televisión.