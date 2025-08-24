leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio que saltó de Zamora empaña una jornada «positiva» en León
Arrancan las obras en La Granja. A.G.F

Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio con 18 viviendas para jóvenes

Somacyl es la promotora de esta oferta de la Junta de Castilla y León que se suma a otro edificio de nueva construcción en El Ejido con otros 13 apartamentos para menores de 36 años

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:19

Cuenta atrás para que las viviendas para jóvenes menores de 36 años sean una realidad frente al parque de La Granja en León. Las obras para levantar el nuevo edificio que acogerá 18 viviendas destinadas a este grupo con un 20% de descuento en una oferta de la Junta de Castilla y León ya han comenzado junto al último edificio construido en la zona junto al área comercial Reino de León.

Ya se puede ver a la maquinaria trabajando tras las vallas en una nueva construcción promovida por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambienta de Castilla y León (Somacyl) que se ubica en el sector NC 08-05 P MR -5,1 y cuya licencia de obra se aprobó en Junta de Gobierno Local del pasado 18 de julio.

Arrancan las obras en La Granja. A.G.F

Esta promoción de vivienda joven se suma a la anunciada en el mes de diciembre por la Junta de otro edificio en el barrio de El Ejido que, en su caso, contará con 13 viviendas siguiendo las mismas características y condiciones de La Granja.

Se trata de viviendas de hasta 107 metros cuadrados y de dos a cuatro dormitorios que cuentan con «la máxima calificación de eficiencia energética y calidad», según explicaba la Junta en el mes de diciembre cuando se anunciaba su salida a licitación.

En el caso del bloque de viviendas que se está levantando en La Granja, los 18 apartamentos contarán con aparcamiento y trastero en una parcela de 858,67 metros cuadrados diseñada en planta baja con cuatro alturas y ático.

Características de las viviendas

Las 18 viviendas se reparten en cuatro por planta y dos en el ático. Cuatro de las viviendas de 66 metros cuadrados tendrán dos dormitorios y las 14 restantes de 80 metros cuadrados, tres. Contarán con vestíbulo, cocina, salón-comedor y uno o dos baños. Todas ellas tendrán terraza, plaza de aparcamiento y trastero.

Arrancan las obras en La Granja.

La calefacción será por biomasa y contará con sistemas de aislamiento de alta eficiencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de un pueblo de León denuncian que están «hasta tres días sin agua» desde hace meses
  2. 2 «No poder salir del parking ha sido un rollo» por las obras de la plaza Mayor de León
  3. 3 La realidad de la lucha contra el fuego en primera línea: «Con estas condiciones no llegamos a los 50 años»
  4. 4 Lusio, el pueblo devastado por las llamas: «Todos los recuerdos han quedado aquí»
  5. 5 «Prudencia» contra el turismo de incendios: «No corramos riesgos por ser curiosos y querer hacer una foto»
  6. 6 EEUU avala una técnica quirúrgica mínimamente invasiva de un leonés para la enfermedad de Dupuytren
  7. 7 Dos puntos de León registran -3 grados en agosto
  8. 8 Un vecino de La Palomera denuncia inundaciones por falta de desagües
  9. 9 Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de una carrera en Soria
  10. 10 Vinculan a un capitán del Zaragoza con la Cultural

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio con 18 viviendas para jóvenes

Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio con 18 viviendas para jóvenes