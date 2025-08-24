Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio con 18 viviendas para jóvenes Somacyl es la promotora de esta oferta de la Junta de Castilla y León que se suma a otro edificio de nueva construcción en El Ejido con otros 13 apartamentos para menores de 36 años

Cuenta atrás para que las viviendas para jóvenes menores de 36 años sean una realidad frente al parque de La Granja en León. Las obras para levantar el nuevo edificio que acogerá 18 viviendas destinadas a este grupo con un 20% de descuento en una oferta de la Junta de Castilla y León ya han comenzado junto al último edificio construido en la zona junto al área comercial Reino de León.

Ya se puede ver a la maquinaria trabajando tras las vallas en una nueva construcción promovida por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambienta de Castilla y León (Somacyl) que se ubica en el sector NC 08-05 P MR -5,1 y cuya licencia de obra se aprobó en Junta de Gobierno Local del pasado 18 de julio.

Esta promoción de vivienda joven se suma a la anunciada en el mes de diciembre por la Junta de otro edificio en el barrio de El Ejido que, en su caso, contará con 13 viviendas siguiendo las mismas características y condiciones de La Granja.

Se trata de viviendas de hasta 107 metros cuadrados y de dos a cuatro dormitorios que cuentan con «la máxima calificación de eficiencia energética y calidad», según explicaba la Junta en el mes de diciembre cuando se anunciaba su salida a licitación.

En el caso del bloque de viviendas que se está levantando en La Granja, los 18 apartamentos contarán con aparcamiento y trastero en una parcela de 858,67 metros cuadrados diseñada en planta baja con cuatro alturas y ático.

Características de las viviendas

Las 18 viviendas se reparten en cuatro por planta y dos en el ático. Cuatro de las viviendas de 66 metros cuadrados tendrán dos dormitorios y las 14 restantes de 80 metros cuadrados, tres. Contarán con vestíbulo, cocina, salón-comedor y uno o dos baños. Todas ellas tendrán terraza, plaza de aparcamiento y trastero.

La calefacción será por biomasa y contará con sistemas de aislamiento de alta eficiencia.