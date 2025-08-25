leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Acusan a la Junta de bajar de nivel cuatro incendios en León «sin criterios técnicos»
Incendio en Garaño. Peio García

Protección Civil alerta sobre Garaño que «evoluciona muy desfavorablemente»

«El trabajo está siendo lento, pero la evolución está siendo favorable en la mayor parte de los incendios», ha subrayado Barcones.

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:52

Protección Civil ha rebajado de quince a catorce los incendios actualmente activos en situación operativa 2 pero ha advertido de que el fuego de Garaño (León) «evoluciona muy desfavorablemente».

Así lo ha manifestado este lunes la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, que ha estado presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Barcones ha asegurado que la situación en Galicia presenta una mejoría «muy notable» y también ha destacado que hay una «ligera mejoría» en Asturias, pero ha avisado de que la situación en Castilla y León «sigue complicada», por lo que este lunes continúan concentrando la mayor parte de los medios del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico operando desde los incendios de esta comunidad autónoma.

Asimismo, ha recalcado que actualmente hay doce poblaciones desalojadas y 29 localidades continúan confinadas debido a los incendios que están afectando a estas tres comunidades autónomas.

«El trabajo está siendo lento, pero la evolución está siendo favorable en la mayor parte de los incendios pero tenemos que seguir muy pendientes de que no haya nuevos incendios porque seguimos en riesgo extremo de incendios en una parte importantísima de nuestro país», ha subrayado Barcones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El infierno no se acaba: dos nuevos incendios desalojan seis pueblos más
  2. 2 La desesperación de la familia de León por su bebé de 22 meses con una enfermedad rara
  3. 3 Mejor imagen que resultado
  4. 4 Un domingo «positivo» pese a los incendios de Molinaseca y Garaño: cinco fuegos bajan de peligrosidad
  5. 5 Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio con 18 viviendas para jóvenes
  6. 6 Reino de León, un barrio a dos colores, con esqueletos y a la sombra del Olímpico
  7. 7 Noche de trincheras en un pueblo de León que recrea su historia
  8. 8 Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve»
  9. 9 El pueblo de León vaciado por un pantano que cumple 20 años reencontrándose en verano
  10. 10 Cuando el vecino salva al vecino: «Gracias a que no abandonaron, lograron que no ardiera todo el pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Protección Civil alerta sobre Garaño que «evoluciona muy desfavorablemente»

Protección Civil alerta sobre Garaño que «evoluciona muy desfavorablemente»