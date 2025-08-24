Mejor imagen que resultado

Dani González León Domingo, 24 de agosto 2025, 21:36 | Actualizado 21:42h. Comenta Compartir

No fue la Cultural de Burgos. Ni por asomo. En casa, este equipo ha mostrado otra imagen bien diferente, aunque el resultado en puntos sea el mismo.

La Cultural ha caído, pero de pie, ante el Almería. El conjunto de Llona perdió 0-1 ante los indálicos, que aprovecharon su pegada y su calidad diferencial en ataque para dejar sin efecto el buen partido de un equipo leonés que, tras dos jornadas, aún no ha estrenado su casillero de puntos.

Cultural Badia; Fornos (Víctor García, min, 66), Rodri, Barzic (Nico Toca, min. 75); Tresaco (Pibe, min. 66), Thiago, Bicho, Larios; Chacón, Collado, Paraschiv (Manu Justo, min. 66) 0 - 1 UD Almería Andrés Fernández; Luna, Chumi, Bonini, Ále Muñoz; Gui (Dzodic, min. 90+3), Lopy (Selvi, min. 76); Baptistao (Pugimal, min. 66), Arribas (Melamed, min. 85), Embarba (Centelles, min. 90+3); Lázaro (Soko, min. 76) Goles 0-1, min. 58, Baptistao.

Árbitro Rafael Sánchez (Colegio Murciano). Mostró amarilla a Tresaco por parte de la Cultural y a Lopy y a Puigmal por parte del Almería.

Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 2 de la Liga Hypermotion. 10.621 espectadores.

Estaba todo listo en el Reino. Faltan algunos detalles, pero la Cultural ha llegado a tiempo a las exigencias para acoger fútbol profesional. Porque sí, más de siete años después, la Segunda División pisaba León. En esta tierra, llena de escépticos e incrédulos, en buena medida explicado para la cantidad de reveses que se ha llevado la provincia y por el carácter duro de los leoneses, había muchos que no se hacían a la idea del ascenso hasta que la Liga Hypermotion aterrizara de verdad en el Reino. Hoy era el día.

Y, para ello, después del varapalo del debut en Burgos, Llona cambió el sistema. Tres centrales, con Barzic en el centro de la zaga, y dos carrileros, reconviertiendo a Tresaco, eran la apuesta del logroñés, que daba entrada en el once a Bicho y Collado.

Salió bien la Cultural ante su gente. Con personalidad, sin tener en cuenta que enfrente estaba, quizá, la mejor plantilla de la categoría, el equipo leonés salió a hacer su fútbol. Trató de tocar el balón, presionar arriba, pero sin atarse a esa idea: también supo replegar en bloque bajo y buscar fútbol directo.

Con personalidad

Fue mejor la Cultural en los primeros minutos ante un Almería, quizá, sorprendido por el carisma de los de Llona. Y por un estadio que sabía que tenía que jugar su papel. Los leoneses superaron a los indálicos en ese tramo inicial, pero sin ocasiones de entidad.

Todos en el Reino eran conscientes de que el Almería necesita poco para hacer daño. Y que tiene jugadores determinantes. Uno de ellos, Embarba, vio como Fornos se convirtió en su sombra, lo que le dificultó su actuación e, incluso, llevó a Rubi a cambiarle de costado.

Ampliar Dolor y rabia La Cultural saltó al césped del Reino con una camiseta y una pancarta con el lema 'Dolor y rabia' en apoyo y repulsa a los incendios forestales que asolan la provincia. También se guardó un minuto de silencio por los dos voluntarios y el bombero fallecidos en la extinción de estos fuegos.

Tuvo la primera el cuadro andaluz con una internada y centro raso de Arribas que el debutante Barzic cortó en una gran acción. Fue el único susto de la Cultural en la primera mitad, sólida y seria el defensa, algo que venía pidiendo el equipo no sólo en Burgos, también pretemporada. Y sabiendo buscar en largo a Paraschiv para dar aire al sistema defensivo.

Chacón y un dejà vú

Con la pausa por hidratación, la Cultural también encontró aire. Y cambió el signo de un partido que parecía más propicio para el Almería. Después de este impás, y también el obligado en el minuto 36 por la indisposición de un aficionado en la tribuna este, la Cultural mostró sus cartas, con un juego más directo.

En esos instantes, se rozó el gol. En una rápida combinación entre Collado y Paraschiv, el ariete rumano se descolgó y puso un centro raso que llegó a las botas de Chacón. El gallego, aliado con el gol en el Reino, trató de cruzar el chut, pero el balón se fue rozando el poste. Fue la mejor de la primera mitad.

Trató de avisar el Almería, y pudo hacerlo con una acción en la que Arribas encaraba ya a Badia, pero la bota de Rodri apareció en el último instante para rebañar ese balón y evitar la acción. Se llegó así al descanso, sin goles pero buenas sensaciones en los de Llona.

Las claves Barzic El hispanocroata venía para aportar contundencia en defensa y ha sido dicho y hecho. La presencia de Barzic y la defensa de tres ha dado más fiabilidad a la zaga culturalista. La pegada Con menos ocasiones, el Almería se llevó la victoria. La calidad diferencial de jugadores como Baptistao decidió el partido.

Esa personalidad de la Cultural se mantuvo en el inicio de la segunda mitad, con llegadas finalizadas por Paraschiv y Collado y la intención de tener la pelota y dominar desde la posesión. En un choque de mucho ritmo, con una gran intensidad y mucho ida y vuelta, la Cultural estaba apostando fuerte por la victoria.

La pegada se paga

Pero el fútbol va de acierto. Y el Almería acertó con menos. Álex Muñoz puso, en el minuto 58, un centro al segundo palo y Baptistao aprovechó el espacio entre Rodri y Larios para hacerse grande y cabecear cruzado. El cuadro indálico se adelantaba pese a la mejor imagen culturalista.

Intentó rehacerse el cuadro leonés con una ocasión, acto seguido, de Collado. Pero el gol dolió en el equipo de Llona, que no pudo reaccionar rápido. A ello se unió que el partido se detuvo tras un choque entre Rodri y Baptistao en el que el brasileño cayó mal. Tras ser atendido, se desmayó en la banda y tuvo que ser sustituido y retirado en camilla.

La Cultural no fue capaz de reaccionar. Los leoneses perdieron frescura en su juego y claridad, afectados por el gol recibido y también por la fatiga en un partido de gran intensidad y desgaste.

La Cultural no se rinde

Las malas noticias se sucedían para los leoneses con la lesión de uno de los mejores del partido, Barzic, aquejado de molestias en la parte posterior de la pierna.

Pero, por empuje, la Cultural fue hacia arriba. La tuvo Rodri en una segunda jugada en la que remató con todo y Andrés Fernández paró el balón con la cara. Esta ocasión animó a la grada, al culturalismo, para buscar el empate.

Collado y Pibe lo intentaron en los minutos siguientes, con la Cultural volcada, ahora sí, para tratar de sacar un punto ante un rival de los más poderosos.

Los últimos minutos fueron de desesperación para una Cultural ante un Almería que, sereno y experto, gestionó este tramo de partido y su ventaja con maestría. Pasaba poco en el Reino y los indálicos jugaban con el paso de los minutos ante una Cultural que no sabía cómo encontrar la llave del gol.

Así, el partido murió, en el minuto 100, con la Cultural incapaz, superada por el cansancio y el oficio de los de Rubi, de inquietar al Almería en el añadido. La imagen ha mejorado, pero los de Llona siguen buscando los primeros puntos de la temporada.

