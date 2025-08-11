Las noticias imprescindibles del lunes 11 de agosto en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»

El alcalde de Carucedo asegura que la situación «es estable» pero no dejan pasar a los vecinos al pueblo «por los rescoldos que podrían reactivar las llamas».

2 La futura glorieta junto al Puente de los Leones «manda árboles al corredor de la muerte»

Las obras de lafutura glorietaque cambiará la actual conexión del Puente de los Leones con el paseo de Salamanca y las avenidas del Ingeniero Sáenz de Miera y de Palencia están dando sus primeros pasos tras finalizarse los trabajos previos que se han realizado en esta última.

3 El Gran Premio de La Bañeza se cierra con 40 atenciones sanitarias y tres traslados al hospital

Cruz Roja ha concluido el dispositivo preventivo desplegado con motivo del Gran Premio de La Bañeza, desarrollado durante este fin de semana, con un total de 43 atenciones sanitarias -31 atenciones de carácter general, nueve atenciones por traumatismos y tres traslados al Hospital de León-, la mayoría de carácter leve, que fueron resueltas in situ gracias a la rápida intervención de los equipos.

4 Quiñones: «Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»

Tras una larga reunión con la presencia de numerosos técnicos y administraciones, el CECOPI de León ha informado del estado de los trece incendios activos en la provincia y el que ha entrado por el sur desde el límite con Zamora. Este último, aunque con nivel 2 de alerta, se da por estabilizado y no presenta llama tras haber afectado a una vivienda en Cubo de Benavente (Zamora) y dos naves industriales ya en la provincia leonesa.

5 Una carretera nacional y una comarcal permanecen cortadas por los incendios en León y Zamora

Tras un fin de semana con cortes de carreteras, de vías de tren y tramos con precaución por el humo de los numerosos incendios de León, la semana comienza con tres tramos cortados por estos motivos.

El principal, como durante el domingo 10 de agosto, es la N-536 desde el kilómetro 21 y hasta el 7, entre Carucedo y Priaranza del Bierzo. Catorce kilómetros de corte total en esta vía nacional.

6 ¿En qué pueblo de León estoy? (capítulo 12)

¿Serías capaz de descubrir en qué pueblo de la provincia de León estamos en 45 segundos? Os traemos como cada lunes un nuevo reto para saber dónde nos encontramos. En esta ocasión toca una nueva localidad de la extensa provincia.

7 Un turismo queda colgado en un muro tras caer por un terraplén en Tolibia de Abajo

Un vehículo queda colgado de un muro al caer por un terraplén. El accidente se ha producido en torno a las 14:10 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León.

8 Vecinos desalojados relatan la desesperación: «Lo miras y es todo negro. Yo no lo volveré a ver verde»

El incendio declarado en la zona de Yeres sigue generando alarma en la comarca de El Bierzo, con el pueblo todavía evacuado por motivos de seguridad. Los accesos permanecen cortados desde el sábado por la tarde para evitar que vecinos y curiosos entren en el paraje y pongan en riesgo tanto su integridad como las labores de extinción.

9 El pueblo de León con nueve contenedores para 13 habitantes y sin camión que recoja la basura

«Una profunda preocupación y malestar ante la reiterada dejadez de las administraciones en cuestiones esenciales para la vida diaria». Con estas palabras lamenta la Junta Vecinal de Correcillas, junto a numerosos vecinos y vecinas de la localidad la situación que viven en el pueblo.

10 ¿Qué es el torbellino de fuego que descontroló el incendio en Las Médulas?

Un ingeniero forestal explica qué ocurrió en el incendio de Yeres para que pasara de estar cerca de ser controlado a llegar a las viviendas y arrinconar a los servicios de extinción.

Las noticias imprescindibles del día