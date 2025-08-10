El Gran Premio de La Bañeza se cierra con 40 atenciones sanitarias y tres traslados al hospital Durante el sábado se realizaron 14 atenciones de carácter general, siete de carácter traumatológico y 3 traslados al Hospital de León

Cruz Roja ha concluido el dispositivo preventivo desplegado con motivo del Gran Premio de La Bañeza, desarrollado durante este fin de semana, con un total de 43 atenciones sanitarias -31 atenciones de carácter general, nueve atenciones por traumatismos y tres traslados al Hospital de León-, la mayoría de carácter leve, que fueron resueltas in situ gracias a la rápida intervención de los equipos.

El operativo, coordinado por el área de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en León, ha contado con un equipo humano formado por voluntariado especializado en emergencias, personal sanitario y recursos técnicos adaptados a la magnitud del evento. Con todo ello, se cierra así con un balance positivo y cumpliendo con el objetivo de velar por la seguridad y el bienestar de participantes y público.

Cruz Roja agradece la colaboración de la organización del Gran Premio, las autoridades locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como el compromiso de todo el voluntariado, cuyo trabajo ha sido fundamental para el desarrollo seguro del evento.

Éxito del dispositivo

«El éxito de este dispositivo es fruto de la coordinación y la preparación, pero sobre todo de la entrega de nuestro voluntariado, siempre en primera línea, garantizando una atención rápida y eficaz», ha señalado Daniel Hernández, presidente del Comité Provincial de Cruz Roja en León.

Con la finalización de este servicio preventivo, Cruz Roja demuestra su compromiso con la seguridad y el bienestar de todas las personas, reafirmándose como un valor seguro gracias a la experiencia, la profesionalidad y los recursos desplegados en eventos de estas características y envergadura.