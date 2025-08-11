leonoticias - Noticias de León y provincia

Central del servicio 112 de Castilla y León.

Un turismo queda colgado en un muro tras caer por un terraplén en Tolibia de Abajo

El suceso, que ha tenido lugar en la LE-321, se ha saldado con una persona herida

I. S.

I. S.

León

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:32

Un vehículo queda colgado de un muro al caer por un terraplén. El accidente se ha producido en torno a las 14:10 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León.

El suceso, que ha tenido lugar en la LE-321 al lado del Polideportivo de Tolibia de Abajo, en el término municipal de Valdelugueros, en la provincia de León, se ha saldado con una persona herida.

Según ha referido el alertante al 112, un vehículo ha perdido el control y ha caído por un terraplén quedando «medio colgado de un muro de unos cinco metros de altura».

Desde el Servicio de Emergencias han dado aviso a Bomberos de León, Sacyl y Guardia Civil de Tráfico. La víctima se encuentra fuera del vehículo., pero por el momento se desconocen más datos.

