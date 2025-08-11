¿En qué pueblo de León estoy? (capítulo 12) Durante 45 segundos os iremos dando pistas, con diferentes planos y algunos lugares de esta localidad de la provincia leonesa, ¿sabes ya cuál es?

Imagen de un edificio en ruinas en el pueblo de esta semana.

¿Serías capaz de descubrir en qué pueblo de la provincia de León estamos en 45 segundos? Os traemos como cada lunes un nuevo reto para saber dónde nos encontramos. En esta ocasión toca una nueva localidad de la extensa provincia.

Una sección divertida en la que queremos jugar con vosotros y a la vez conocer un poco más de la rica cultura y del patrimonio de nuestros pueblos. Nuestra cámara ha recorrido diferentes localidades de la provincia y ahora os traemos este reto. ¿En qué pueblo de León estoy?

Diferentes imágenes de las calles, plazas o algunos monumentos de los pueblos de León para que logréis adivinar en cual nos encontramos cada 15 días. Pero hay que darse prisa... tan sólo hay 45 segundos de imágenes. ¿Preparado? ¡Suerte!

Ampliar Imagen del pueblo de este reto.

Y, ¿la solución? Pues para que todo el mundo pueda jugar y divertirse, la solución llegará el miércoles de esta misma semana.