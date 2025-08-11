leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Última hora de los incendios de la provincia de León
Postes que marcan, sobre el césped, por dónde irá la calzada por el paseo de Salamanca en León, junto al Puente de los Leones. A.P.C.

La futura glorieta junto al Puente de los Leones «manda árboles al corredor de la muerte»

Comentarios en redes sociales critican que la obra de reforma del cruce de tres avenidas que dan acceso al puente sobre el Bernesga implique eliminar una zona ajardinada y arbolada

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:25

Las obras de la futura glorieta que cambiará la actual conexión del Puente de los Leones con el paseo de Salamanca y las avenidas del Ingeniero Sáenz de Miera y de Palencia están dando sus primeros pasos tras finalizarse los trabajos previos que se han realizado en esta última.

Una actualización en el saneamiento en la avenida de Palencia que ha colapsado durante algunos días la calle Ana Mogas y que, una vez finalizada, permite que se inicien los trabajos de reforma de unos de los cruces más problemáticos para el tráfico en León, con el centro de la ciudad a un paso así como las estaciones de autobús y trenes, los bomberos o el Palacio de Exposiciones y Congresos.

Una rotonda esperada pero que ha suscitado las primeras quejas de aquellos que señalan que hace un año que se ha rematado una obra en ese lugar y los que observan como va a requerir de un espacio que, hasta ahora, ocupa una zona ajardinada con unos cuantos árboles.

Estacas, vallado y pintura rosa y verde marcan la zona ajardinada y acera que desaparecerá para dejar espacio a la futura rotonda junto al Puente de los Leones. A.P.C.
En redes sociales se comenta ese trazado realizado con estacas que marca el futuro recorrido de los viales que conformarán la rotonda y que, en el caso del paseo de Salamanca, suponen la eliminación de unos cuantos metros cuadrados de zona ajardinada y supresión de árboles.

Un árbol rescatado

Según aparece en el proyecto publicado por el Ayuntamiento de León, sólo uno de los árboles que están en lo zona se extraerán de forma que pueda ser replantado en ese u otro lugar de la ciudad.

Parte del proyecto en la que se planifica la retirada de uno de los árboles del paseo de Salamanca.

Se desconoce que ocurrirá con el resto del arbolado porque, con la posición de las estacas y las imágenes del proyecto, se intuye que media docena de ejemplares pueden ser susceptibles de ser eliminados.

Recreación de la rotonda.

Imagen aérea actual.

Antes y después de la zona donde se observa que varios árboles desaparecen en el paseo de Salamanca«bajo» el trazado de la nueva rotonda. Leonoticias

Será cuestión de días, el plazo previsto -tras un retraso de varios meses- para las obras es agosto para aprovechar las jornadas con menor tráfico de vehículos en la zona, y esperar ver qué ocurre con los árboles y arbustos que todavía se ven entre el paseo de Salamanca y el cauce del Bernesga.

Su posibles desaparición aumenta las críticas por una falta de arbolado en las zonas de reciente creación o reforma como las del Espolón, el entorno de la estación de Feve o las zonas verdes y parques infantiles de numerosos barrios de León.

