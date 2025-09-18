Las noticias imprescindibles del jueves 18 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Jueves, 18 de septiembre 2025

1 El pueblo de León que alquila el bar del hogar del jubilado por 100 euros al mes

Una localidad leonesa busca quien explote la cafetería del hogar de jubilados del pueblo. Vega de Infanzones quiere seguir ofreciendo ese servicio a sus vecinos dentro del Hogar 'San Antonio' ubicado en la calle Real de la localidad.

2 Un matrimonio de refugiados ucranianos denuncia «abuso de autoridad» en la inspección de su negocio en León

Un matrimonio de refugiados ucranianos que residen en León capital han denunciado en la comandancia de la Guardia Civil la intervención, registro y propuesta de sanción presentada por tres agentes en el negocio que regentan en la avenida Párroco Pablo Díez.

3 El cierre de un centro de estética afectará a clientes y empleados en León

Comisiones Obreras carga contra el cierre de los centros de estética Bedda, con 25 establecimientos en distintas provincias, entre ellos, varios en León, que supondrá el despido de 79 trabajadores en total, a los que ya se les adeudan las mensualidades de julio y agosto. La fima vasca tiene locales repartidos por el País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Navarra.

4 Científica, emprendedora y leonesa: «No hay nada que me dé más orgullo que decir que soy de León»

Mujer, joven, científica, emprendedora, investigadora y, ante todo, leonesa. Por unanimidad, el jurado del XI Premio Leonés en el Extranjero de la Fundación Monteleón y el Colegio de Economistas otorga a Pilar de la Puente García el premio que reconoce cada año desde 2007 a nuestros paisanos que, a pesar de la distancia, mantienen un fuerte vínculo con la provincia y que se distinguen por su relevancia en el ámbito social, cultural o económico.

5 La Melonera, desfile de trajes tradicionales y Día de la Bici este fin de semana en León

La provincia se llena de planes para disfrutar hasta el domingo con eventos deportivos, culturales y solidarios.

6 Un joven leonés «excelente» conquista Europa: «Es un fanático de las plantas»

Acudía desde un colegio rural de la provincia y, tras conquistar Castilla y León y España, le tocaba hacer lo propio con Europa. No logró el primer puesto, pero sí el reconocimiento con la medalla de excelencia que acreditaba su gran trabajo.

7 El rincón de León que se hiela... y por la tarde sobra la ropa: 38,5 grados de diferencia

No es extraño ver el campo helado en un amanecer de verano en este rincón de la provincia. Se trata de una de las zonas más frías de León, de aquellas en las que existe una estación de medición de temperatura, y, de hecho, tiene uno de los récords de frío del país.

8 Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción por sus vínculos con un macrovertedero

Siete entidades ecologistas han formalizado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el Consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por sus «presuntos vínculos» con el grupo empresarial que promueve un vertedero de residuos industriales y peligrosos en San Justo de la Vega.

9 Vuelca un camión en la A-6 de León y un hombre de 60 años resulta herido

El vuelco de un camión en la A-6 a su paso por la provincia de León obliga a movilizar a bomberos, Sacyl y Guardia Civil.

10 Así repartirá la Cultural las 594 entradas para el partido ante el Valladolid

La Cultural y Deportiva Leonesa pondrá a la venta 594 localidades para el partido ante el Real Valladolid que se disputará el próximo domingo 28 de septiembre en el estadio José Zorrilla, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Hypermotion.

Temas

Las noticias imprescindibles del día