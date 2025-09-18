La Melonera, desfile de trajes tradicionales y Día de la Bici este fin de semana en León La provincia se llena de planes para disfrutar hasta el domingo con eventos deportivos, culturales y solidarios

Ana G. Barriada León Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:17 | Actualizado 08:51h.

La Melonera

Es una de las citas que anuncia que San Froilán está al caer en León. La romería de La Melonera regresa este sábado 20 de septiembre a la plaza del Grano, una jornada para recuperara las tradiciones más arraigadas de León con actividades durante todo el día.

Entre ellas destacan el reparto de la parva, así como porciones de melón y sandía, frutas que dan nombre a esta celebración popular. A lo largo del día se sucederán bailes regionales, talleres de oficios tradicionales, representaciones del concejo y el filandón, y la celebración de la ronda y contrarronda, en un ambiente de música, comunidad y memoria histórica.

Como novedad este año, se recupera una tradición olvidada de la comarca de La Cepeda: la 'sacá de la cama', que añade un carácter singular y simbólico a esta jornada festiva.

Desfile de indumentaria tradicional leonesa

El Centro de la Cultura Tradicional de León Museo de las Tierras de León, en colaboración con el Ayuntamiento de León, celebra este domingo 21 de septiembre el Día de la Exaltación de la Indumentaria Tradicional del Reino de León. Una jornada para reivindicar lo nuestro y en la que se han programado diferentes actividades entre las que destaca un desfile con trajes tradicionales de Maragatería, Alto Órbigo, Tierras de León, Montaña Occidental y Valles de Benavente y Zamora. Saldrá a las 11:00 horas de la plaza de San Marcelo y recorrerá diferentes calles del centro de la ciudad.

Además, a partir de las 12:30 horas en la plaza Mayor, se han organizado danzas y bailes tradicionales, así como el canto al ramo. Para cerrar la jornada habrá un baile popular y un taller de baile tradicional a partir de las 16:30 horas en el Pabellón Deportivo La Torre, una actividad abierta para todos los públicos.

Día de la Bici

León ciudad celebra del 16 al 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad y con plato fuerte el día de la bici. El domingo 21 de septiembre será el Día de la Bici con una marcha cicloturista que recorrerá las principales calles de la ciudad con salida a las 10:30 horas de la calle La Corredera.

Al día siguiente, lunes 22 de septiembre, será el Día sin Coche. Durante toda la jornada los autobuses urbanos serán gratuitos y además se restringirá el tráfico en Gran Vía San Marcos entre la plaza de Santo Domingo y la plaza de la Inmaculada.

Festival León Jam

El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León acerca a la capital leonesa un nuevo ciclo donde el arte urbano será el protagonista los días 19 y 20 de septiembre. Las actividades tendrán lugar en las inmediaciones de la antigua estación de RENFE. 'León Jam' es el primer festival de esta tipología que se celebra en la ciudad de León, presentándose como un evento que reúne durante un fin de semana varias disciplinas artísticas, entre ellas alguna de las cuatro modalidades de la cultura del Hip Hop: rap, DJ, graffiti y breakdance.

León es Acción-L'exploitation

Ya está aquí la quinta edición de 'León es acción – Lexploitation', un proyecto que del 17 al 21 de septiembre llena de música la ciudad con sesiones de pinchadiscos en vinilo, exposiciones dedicadas al rock&roll, una colorida concentración y ruta de scooters clásicas, además de su popular mercadillo vintage y la feria del disco. La programación se desplegará en varios escenarios, con Espacio Vías como epicentro, y, como extra de aniversario, el domingo 21 habrá una jornada adicional.

XII Carrera Solidaria Corre Por la Vida

L Asociación Leonesa con las enfermedades de la sangre organzia este sábado 20 de septiembre una nueva edición de la carrera solidaria 'Corre por la Vida' que partirá a las 11:00 horas de San Marcos con un recorrido por la margen del río Bernesga.

Deporte canino

El campo de futbol de Villaobispo será este fin de semana el escenario del I Open Ayuntamiento de Villaquilambre de Agility, una competición oficial y puntuable para el campeonato de España.

Aglity es un deporte canino de competición en el que un guía conduce a su perro a través de un circuito de vallas, túneles, empalizadas, balancines, pasarelas y un eslalon. Hace nueve años que la provincia no acogía una prueba de estas características y esta será la primera vez que se desarrolle en el municipio de Villaquilambre. La prueba se desarrollará el sábado 20 desde las 13:00 hasta el domingo 21 a medio día y estará totalmente abierta al público.

Finde deportivo en Villaquilambre

Este fin de semana arranca el curso deportivo en el Ayuntamiento de Villaquilambre con un programa de eventos deportivos. Entre ellos, destacan la décima edición de la carrera popular 'VillaquiRace' que se llevará a cabo el sábado, mientras que el domingo se celebrará el vigésimo tercer 'Día de la Bici'.

Feria de la vendimia

Valdevimbre celebra este fin de semana su tradicional Feria de la vendimia. Como viene siendo habitual, durante dos jornadas la localidad se llenará de actividades para poner en valor su tradición.

Feria del Voluntariado

La avenida de Ordoño II se llena de actividad este fin de semana con la XIII Feria del Voluntariado de León. A las 11:00 horas será su inauguración el sábado 20.

Actividades culturales

Este fin de semana bajo el título 'Habitar la belleza', tendrá lugar en la Fundación Club 45 de Santa Colomba de Somoza un encuentro en torno a la belleza de lo cotidiano en el que intervendrán Gustavo Martín Garzo (como director de la colección), José Ramón Vega, Ildefonso Rodríguez, Tomás Sánchez Santiago, Avelino Fierro, Eduardo Fidalgo, Gabriel Quindós y Héctor Escobar.

Tributo al rock en Valdesandinas

La pequeña localidad de Valdesandinas organiza este viernes 19 de septiembre un festival de música con el rock por bandera en el que desde las 22:00 horas sonará la música con diferentes grupos y bandas tributo.

