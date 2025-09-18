Vuelca un camión en la A-6 de León y un hombre de 60 años resulta herido Se dio aviso a los bomberos porque el vehículo perdía gasoil del depósito tras el siniestro

Jueves, 18 de septiembre 2025

El vuelco de un camión en la A-6 a su paso por la provincia de León obliga a movilizar a bomberos, Sacyl y Guardia Civil.

Ha ocurrido esta madrugada del miércoles al jueves 18 de septiembre cuando la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía un aviso a las 3:00 horas alertando de un accidente con un camión implicado.

El siniestro se producía en el kilómetro 337 de la autovía sentido Galicia a la altura de Brazuelo. Según informaba el alertante, el camión se encontraba volcado y una persona se encontraba herida ya fuera del vehículo.

Se dio aviso entonces a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para trasladar al varón de 60 años al centro de salud de Astorga.

También se dio aviso a los bomberos ya que el camión, tras el siniestro, perdía gasoil por el depósito.