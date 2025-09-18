Un joven leonés «excelente» conquista Europa: «Es un fanático de las plantas» Víctor Álvarez, junto con su profesora Esther García, logra el reconocimiento en el europeo de formación profesional en la rama de floristería

Rubén Fariñas León Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:16

Acudía desde un colegio rural de la provincia y, tras conquistar Castilla y León y España, le tocaba hacer lo propio con Europa. No logró el primer puesto, pero sí el reconocimiento con la medalla de excelencia que acreditaba su gran trabajo.

Víctor Álvarez, natural de Chozas de Abajo y residente en León, tiene 19 años y siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la floristería. «Me llamaban la atención las flores y las plantas. Mi idea era hacer la ESO y un Grado Medio; aunque el interés era de antes», explica este alumno del colegio de FP Sierra Pambley de Hospital de Órbigo.

Tras superar la selección en su propio centro, ganar el campeonato autonómico y hacerse con el oro en el nacional, el alumno de Esther García sacaba el billete para el campeonato mundial de Lyon -Francia- y el europeo de Herning -Dinamarca-.

Este pasado fin de semana se celebraron los Euroskills 2025 -algo así como los europeos de formación profesional- en la modalidad de floristería. Y allí acudieron Víctor y Esther. «Ha sido una experiencia muy bonita; conocí a un montón de gente, compañeros y profesionales», explica él; «ha sido muy enriquecedor y yo le he dado apoyo, tranquilidad, seguridad y algún consejo», remata su maestra.

En la competición tuvo que superar seis pruebas diferentes: ramo en espiral de temática Lego, composición con plantas de un edificio, ramo de novia para una boda vikinga, un centro que representara la sostenibilidad y los bosques de Dinamarca, una corona no funeraria con temática de La Sirenita y decoración para una mesa de la reina. De todo ello, lo más complicado para este estudiante fue el sistema marketplace «que al principio me costaba un poco entenderlo».

Ampliar Víctor celebra la medalla junto con su profesora.

El resultado fue un quinto puesto y la medalla de excelencia en una clasificación general que lideró la danesa Louise Soltoft. «Fue muy luchado y lo he conseguido gracias al esfuerzo de todos. Había fe en hacer las cosas bien porque he trabajado y me he esforzado día a día para tener un buen papel». Se trata de la mejor puntuación obtenida por un competidor español en este torneo.

Palmarés de Euroskills 2025 de floristería 1 1º Luise Soltoft -Dinamarca- 2 2º Jarko Ilves -Estonia- 3 3º Henrietta Sutus -Hungría- 4 4º Sophie Bretterklieber -Austria- 5 5º Víctor Álvarez -España-

Su acompañante en todo momento, Esther García, apunta que el resultado «sabe a oro» para un alumno de formación profesional que iba «muy bien preparado». «Es un fanático de las flores y las plantas. Somos un centro pequeñito del medio rural y fue una gran recompensa».

Durante las últimas semanas, ambos han preparado las pruebas en las horas libres que tenían en el colegio de FP. Teoría y práctica, lo segundo para obtener seguridad en la técnica, han servido para enfocar el camino de este joven leonés que ha llevado a un pequeño colegio rural a representar a España en Europa. «Víctor es un campeón y se lo ha ganado, nadie le ha regalado nada. Ha llevado Hospital de Órbigo por el mundo».