Prado Veneiro tras una jornada a -30 grados, en 2021.

El rincón de León que se hiela... y por la tarde sobra la ropa: 38,5 grados de diferencia

Esta localización ha registrado una de las amplitudes térmicas más espectaculares con valores bajo cero durante la madrugada

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:36

No es extraño ver el campo helado en un amanecer de verano en este rincón de la provincia.

Se trata de una de las zonas más frías de León, de aquellas en las que existe una estación de medición de temperatura, y, de hecho, tiene uno de los récords de frío del país.

Sin embargo, lo que se está viviendo en Prado Veneiro en los últimos días va más allá de un ambiente gélido por las noches.

Ateridos de madrugada y asfixiados por la tarde. Así es como están viviendo en este paraje de Babia. Un descampado coronado al horizonte por peña Ubiña que forma el valle helador de la provincia de León, donde se han llegado a rozar los 30 grados bajo cero. Allí acudió un equipo de Leonoticias para hacer un reportaje.

¿Récord de amplitud térmica?

Las estaciones de Noromet vivían este pasado miércoles, 17 de septiembre, una situación aún más singular. La amplitud térmica se disparó entre la noche y el día y Prado Veneiro alcanzó los 38,5 grados de diferencia. «Es el día con mayores amplitudes térmicas que recordamos», señalaban desde esta asociación.

Si por la noche hubo que resguardarse ante los -7,1 grados que alcanzó esta estación meteorológica, por el día, pasadas las 17:00 horas, se registraron 31,4 grados positivos. Con ello se obtuvo una amplitud térmica de 38,5 grados.

Este paraje dejó atrás su propia marca del día anterior cuando la diferencia fue de 37,9 grados (mínima de -8,5 y máxima de 29,4); y este jueves ha comenzado ya marcando una mínima negativa de 4,2 grados, a la espera de hasta qué punto subirá el termómetro a media tarde.

