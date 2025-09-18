leonoticias - Noticias de León y provincia

Casa consistorial de Vega de Infanzones.

El pueblo de León que alquila el bar del hogar del jubilado por 100 euros al mes

Vega de Infanzones busca quien explote la cafetería con un contrato por un año prorrogable hasta un total de cuatro

Dani González

Dani González

León

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:15

Una localidad leonesa busca quien explote la cafetería del hogar de jubilados del pueblo. Vega de Infanzones quiere seguir ofreciendo ese servicio a sus vecinos dentro del Hogar 'San Antonio' ubicado en la calle Real de la localidad.

De esta manera, la licitación ha salido a concurso con un canon de 100 euros mensuales más IVA con una duración de un año - 1.200 euros anuales - y prorrogable por un total de cuatro años.

Antes de la firma del contrato, el adjudicatario deberá depositar una fianza de 1.200 euros, que podrá hacer efectiva en metálico, mediante aval bancario o cualquier otro medio admisible en derecho, con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.

Entre las condiciones que se requieren, destaca el horario de apertura desde la 9:30 horas y con un día de descanso a la semana, además de poder optar a quince días de vacaciones a año.

Las ofertas pueden ser presentadas hasta el lunes 29 de septiembre a las 14:30 horas y la apertura de sobre se producirá el 1 de octubre, miércoles, a las 13:15 horas.

