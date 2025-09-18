Un matrimonio de refugiados ucranianos denuncia «abuso de autoridad» en la inspección de su negocio en León El pasado 6 de septiembre, un grupo de agentes se personó en la tienda de uñas que regentan, requisó material y levantó un acta «con múltiples errores» que les ha obligado a cerrar el local

Un matrimonio de refugiados ucranianos que residen en León capital han denunciado en la comandancia de la Guardia Civil la intervención, registro y propuesta de sanción presentada por tres agentes en el negocio que regentan en la avenida Pablo Párroco Díez.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de septiembre la tienda de estética y belleza de Oksana y Yevehenii. La pareja entiende que la actuación durante la inspección fue «irregular» y que hubo un «trato discriminatorio» que les ha supuesto un perjuicio económico. El acta levantado contendría «múltiples errores» que ha obligado a la propietaria a cerrar su salón de manicura.

Según relatan, los agentes les incautaron esmaltes de uñas y en el acta oficial fueron registrados como si se tratara de «productos alimenticios». «Esto es ridículo y altera los bienes que nos han inspeccionado», critican. Otros errores que detallan son: la dirección del establecimiento -lo sitúan en la calle Doña Urraca-, la falta de identificación de los agentes o la falta de explicación y, especialmente, que «no quisieron ver ni las pruebas con las facturas que les entregaba», lamentando que en el escrito se reflejen como artículos de «contrabando» por no identificar su origen. Esas facturas han sido presentadas a la redacción de este medio.

Ante esta situación, el matrimonio acudió a la comandancia de la Guardia Civil en León y han interpuesto una demanda judicial para que se anule el acta y se investigue la actuación de los agentes, a quienes acusan de «posible falsedad documental y abuso de autoridad». También se han puesto en contacto con el Consulado General de Ucrania en España y con el Ministerio del Interior, además de buscar el respaldo de la Fiscalía General. En el Defensor del Pueblo también han registrado su caso y han aportado documentos.

Los «errores» en el acta

El acta de inspección del establecimiento recoge la fecha y hora de la entrada en el Salón de Uñas Oksana por parte de los agentes del Destacamento Fiscal y Fronteras de León para analizar la situación fiscal y tributaria del negocio, así como detectar productos de contrabando o de origen fraudulento. Como infracciones aparecen aspectos «sanitarios» y la observación de «alimentos, tanto en estanterías como en cámaras frigoríficas»; también hacen mención al «contrabando» por carecer de etiquetado y la falta de justificación de su origen, dando diez días para su justificación.

Ante estos hechos, la pareja ucraniana presentó denuncia en el Juzgado de Guardia de León el pasdo 12 de septiembre. En la misma describían un «presunto abuso y exceso de autoridad, actuaciones irregulares, trato discriminatorio y perjuicios económicos» derivados de la inspección de estas personas que se presentaron como Guardia Civil en el salón de manicura. Los hechos expuestos manifiestan que un agente «carecía de placa identificativa» y que «no se permitió añadir explicaciones». También afirman que informaron «expresamente» a los agentes de que disponía de licencia, seguro, hoja de reclamaciones y facturas de los materiales «pero no quisieron reflejarlo en el acta». De estos hechos aportaron fotografías y vídeos donde exponen tintes «racistas» en los comentarios de uno de los personados.

La Benemérita ha dado a Leonoticias su versión de los hechos explicando lo siguiente: «Hicimos una inspección como a otros establecimientos. Del resultado se dio cuenta a la autoridad competente, a la que pueden recurrir si no están conformes. Están en su derecho».

El matrimonio reitera que desde su llegada a León, hace ahora dos años, solo han querido «trabajar honestamente y pagar los impuestos», y buscan que se «sepa la verdad» y se respete la ley.