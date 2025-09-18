Científica, emprendedora y leonesa: «No hay nada que me dé más orgullo que decir que soy de León»

Jueves, 18 de septiembre 2025

Mujer, joven, científica, emprendedora, investigadora y, ante todo, leonesa. Por unanimidad, el jurado del XI Premio Leonés en el Extranjero de la Fundación Monteleón y el Colegio de Economistas otorga a Pilar de la Puente García el premio que reconoce cada año desde 2007 a nuestros paisanos que, a pesar de la distancia, mantienen un fuerte vínculo con la provincia y que se distinguen por su relevancia en el ámbito social, cultural o económico.

La bióloga leonesa Pilar de la Puente (León, 1982) suma su nombre este 2025 a la lista de premiados que componen una heterogénea mezcla de personas con dos cosas en común: su amor por León y su talento.

Así lo anunciaban este jueves la decana del Colegio de Economistas de León, María Díez Revilla, y la gerente de la Fundación Monteléon, Andrea Gutiérrez Corbo, que destacaban el talento de una joven que con 27 años tuvo que salir de León por la falta de oportunidades en su sector poniendo rumbo a Estados Unidos, donde ha desarrollado una importante carrera.

El objetivo de estos premios es también visibilizar el enorme talento que sale de las aulas leonesas como el caso de Pilar, que estudió en la Universidad de León, y exigir soluciones para fomentar que perfiles tan talentosos como el suyo puedan labrarse un futuro en nuestra tierra y no ser «desterrados» por «falta de oportunidades».

El jurado, compuesto por Díez y Gutiérrez junto con el decano de la facultad de Económicas, José Ángel Miguel Dávila; el secretario de la FELE Enrique Suárez; el gerente del CEL Ángel González y el secretario del Colegio de Economistas, Gerardo Domínguez Paredes, otorgaba por unanimidad el reconocimiento a de la Puente García que asistirá el próximo 26 de septiembre a la ceremonia de entrega del galardón en la Colegiata de San Isidoro.

El jurado reconoce su aportación social en la lucha contra el cáncer

El jurado destacaba su importante aportación a la sociedad a través de su destacada labor investigadora en la lucha contra el cáncer, su faceta formativa como profesora de la universidad de Dakota del Sur y su espíritu emprendedor siendo cofundadora de la empresa Cellatriz, LLC centrada en el desarrollo de fármacos para el cuidado del paciente.

En la carta de candidatura que envió al Colegio de Economistas, dejaba claro su vínculo y su amor por su tierra que un océano de por medio no puede romper, asegurando que siempre ha llevado por bandera las tradiciones y costumbres de su León y reconociendo que «no hay nada que me dé más orgullo que decir que soy leonesa».

Desde la Fundación Monteleón y el Colegio de Economistas que apuestan por este certamen recuerdan a todos los leoneses fuera de nuestras fronteras que quieran optar al premio en otra edición y que crean ser merecedores del mismo que pueden presentar su candidatura.

Quién es Pilar de la Puente García

Nacida en León en 1982, estudió biología en la Universidad de León. Es directora de laboratorio en el Grupo de Cáncer e Inmunoterapia de la Sandrond Research así como profesora asociada del departamento de Cirugía, Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Dakota del Sur de la Escuela de Medicina.

Como emprendedora, ha cofundado la empresa Cellatriz, LLC, una pyme de biotecnología centrada en el desarrollo científico, la investigación y la generación de fármacos para el cuidado del paciente.