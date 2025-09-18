leonoticias - Noticias de León y provincia

Aficionados de la Cultural en El Molinón. Arnaldo García
Fútbol | Cultural

Así repartirán la Cultural las 594 entradas para el partido ante el Valladolid

Apenas 600 socios podrán estar en Zorrilla después de que el encuentro haya sido declarado de alto riesgo

Dani González

Dani González

León

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:02

La Cultural y Deportiva Leonesa pondrá a la venta 594 localidades para el partido ante el Real Valladolid que se disputará el próximo domingo 28 de septiembre en el estadio José Zorrilla, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Hypermotion.

Estas serán las únicas entradas disponibles para la afición leonesa, puesto que no se habilitará la venta online ni en taquilla, según anunció el propio Real Valladolid, y después de que el partido haya sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia.

El procedimiento para adquirir estas entradas – de las que un porcentaje se reservará para la Federación de Peñas Culturalistas – será través de una prerreserva que podrán realizar todos aquellos abonados de la Cultural y Deportiva Leonesa interesados en acudir al partido en este enlace al que se accederá con el usuario (el DNI del propio abonado) y la contraseña.

El plazo para solicitar entradas comenzará el viernes a las 10:00 horas y estará abierto hasta las 16:00 horas del sábado. La solicitud, si todo se ha realizado correctamente, quedará en 'pendiente' a la espera de resolver quiénes adquieran las entradas.

El criterio para repartir las entradas, que tendrán un precio de 20 euros, será el de antigüedad de número de abonado. La solicitud quedará aceptada o no a partir de las 19:00 horas del sábado para poder ser adquiridas en taquilla – con efectivo o tarjeta – el lunes y el martes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

