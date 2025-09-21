Las noticias imprescindibles del domingo 21 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Las tres viviendas de lujo que están a la venta en León y alfoz

Con precios superiores al medio millón de euros o, por encima del millón, estas viviendas cuentan con todo lujo de detalles y comodidades.

2 El incendio «provocado» de Pendilla tuvo siete focos y fue «amenaza seria» con la tormenta

Baja a nivel de riesgo 1 el fuego que obligó a evacuar a 20 personas, la mayoría en su segunda vivienda, para quienes se habilitó el albergue de Villamanín que no tuvo que ser utilizado.

3 Iñaki Urdangarín, en León para ver el partido de su hijo ante el Abanca Ademar

El exmarido de la infanta Cristina ha asistido al Abanca Ademar-Granollers, como hiciera ya la temporada pasada, acompañado de su nueva pareja, Ainhoa Armentia.

4 Un camión que transportaba un bulldozer al incendio de Pendilla se atolla en la cuneta

Mientras los vecinos de Tonín volvían a sus casas, el operativo contra el incendio de Pendilla de Arbas seguía trabajando para rebajar a situación de controlado el fuego que sigue teniendo focos activos en zonas calientes.

5 Detienen a una banda itinerante tras perpetrar un robo en un chalé de Villaquilambre

Guardias Civiles de la Unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca procedieron este sábado a la detención de tres personas, dos hombre y una mujer, en Alba de Tormes, por la presunta de una docena de robos en viviendas, la mayoría en la provincia salmantina, especialmente en el alfoz, pero también León y Zamora.

6 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»

La calle principal de Nápoles, el Corso Umberto I, se convertía este sábado en un improvisado escenario donde rendir homenaje a Saray Arias, la joven Erasmus leonesa que fallecía el pasado jueves por la noche tras sufrir un atropello mortal mientras cruzaba por un paso de peatones de la ciudad italiana.

7 Crean en León una escultura de bisonte europeo de 750 kg con neumáticos reciclados

En el corazón del Museo de la Fauna Salvaje de León, un nuevo habitante de gran tamaño ha captado todas las miradas: un imponente bisonte europeo de 750 kilos, cuyo origen es tan fascinante como su aspecto.

8 Conato de remontada de un superado Abanca Ademar

Hubo sensación de que se podía dar, pero nunca estuvo realmente cerca. El Abanca Ademar cayó ante Fraikin Granollers (36-39) en el primer partido liguero en el Palacio, siendo superado con claridad por los vallesanos, que fueron muy efectivos con su ataque ante una defensa leonesa lejos de su nivel.

9 Mantener el peaje en la León-Asturias permitirá recaudar a Aucalsa 1.905 millones de euros

La previsión de la concesionaria es ingresar 200.000 euros diarios durante el resto de periodo de la concesión después de que el Gobierno hiciera oídos sordos a la orden de la Unión Europea de liberalizar esta vía.

10 Cuando la persona que conocías «se va desdibujando»: cómo afrontar un «duelo en diferido» siendo familiar y cuidador

Laura Rodríguez, José Manuel Toyos y Raquel Larriba, la historia de tres leoneses que con la llegada de la demencia a la vida de sus familiares han aprendido a cuidarse para cuidar: «Hay que pedir toda la ayuda necesaria. Tu familiar depende de tu bienestar»

