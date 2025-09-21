Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo» Compañeros y autoridades acuden al lugar donde se produjo el trágico atropello y colocan velas, flores y recuerdos de Saray Arias

La calle principal de Nápoles, el Corso Umberto I, se convertía este sábado en un improvisado escenario donde rendir homenaje a Saray Arias, la joven Erasmus leonesa que fallecía el pasado jueves por la noche tras sufrir un atropello mortal mientras cruzaba por un paso de peatones de la ciudad italiana.

Compañeros de la universidad, así como comerciantes y autoridades políticas, han acudido al punto en el que se produjo el fatal siniestro y allí han depositado mensajes, velas y flores en recuerdo a la estudiante de Turismo.

«Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo de Nápoles. Te llevaremos siempre en nuestros corazones», recogía una de las dedicatorias a la joven. Allí, junto a esa pancarta, numerosas velas forman un corazón y todo ello queda adornado por flores en su recuerdo.

Ha sido la asociación IC Erasmus Napoli la encargada de organizar un acto de homenaje a la estudiante ponferradina de 20 años. Los estudiantes fueron convocados en la Piazza Nicola Amore y recorrieron la distancia caminando hasta el lugar del atropello. También los comerciantes se sumaron a los actos y apagaron las luces de sus negocios además de dejar a medio bajar las persianas, según recoge Il Mattino. Una vez en el punto de los hechos, fueron dejando sus mensajes y flores en honor a Saray.

Desde diferentes partidos políticos también se han sumado a este homenaje. Entre ellos, algunos diputados que tildaban de «asesinato» lo ocurrido y culpaban al piloto de conducir «a toda velocidad» por una calle densamente poblada. También ponía el foco en los padres del conductor de 18 años, propietarios de un concesionario de automóviles, a quienes acusó de poner en manos del chico un vehículo con tanta potencia.

La investigación de los hechos

La Erasmus leonesa caminaba de regreso a casa junto con otras dos amigas cuando se disponían a cruzar el paso de peatones de la principal vía napolitana. En ese momento, un Range Rover conducido por un joven de 18 años, que iba acompañado de otra persona, envistió contra Saray a una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora que permite esta avenida, según las primeras pesquisas.

Los primeros testimonios recogidos por la policía fueron los de las dos chicas que acompañaban a Saray Arias y que describe el diario Il Mattino: «Estábamos cruzando la calle. Éramos tres. Vimos ese coche a toda velocidad y nos dimos cuenta de que no paraba. En un instante, aceleramos el paso y decidimos correr y así lo esquivamos», explican sobre los hechos ocurridos esa noche.

La investigación tiene abierta una causa contra el autor del atropello por un delito que en Italia se denomina homicidio en carretera. Esa misma noche, el acusado reconocía en un primer momento no haber visto a las chicas y, posteriormente, afirmó que «pensé que se detendrían. Pasé con el semáforo en verde». También afirmó ante las autoridades que «ni fuma ni bebe» y no se encontraba bajo el efecto de ninguna sustancia.

La principal hipótesis de los hechos sigue siendo el exceso de velocidad del conductor.

