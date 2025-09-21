leonoticias - Noticias de León y provincia

El camión atascado en la cuneta.

Un camión que transportaba un bulldozer al incendio de Pendilla se atolla en la cuneta

Tuvo que ser recogido por una grúa que acudió a la carretera provincial este domingo

R.F.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:18

Mientras los vecinos de Tonín volvían a sus casas, el operativo contra el incendio de Pendilla de Arbas seguía trabajando para rebajar a situación de controlado el fuego que sigue teniendo focos activos en zonas calientes.

Entre los medios activados había varias bulldozer que han estado haciendo cortafuegos para impedir que las llamas avanzasen y proteger así los pueblos de la zona.

Una de estas máquinas se ha visto involucrada en el accidente que se producía en la LE-3509, entre Pendilla y la N-630 (León-Puerto de Pajares).

El camión que transportaba el bulldozer se atolló en una de las cunetas de estas estrechas carreteras provinciales.

En el momento de dar la curva, el conductor no fue capaz de esquivar el desnivel entre la calzada y el descampado y las ruedas traseras se quedaron ahí atrapadas.

Ha sido en la mañana de este domingo cuando una grúa acudía al lugar de los hechos y procedía a devolver a la carretera al camión, dejando en anécdota lo ocurrido durante el incendio forestal de Pendilla de Arbas.

Del mismo modo, los trabajos de extinción continúan con una veintena de personas trabajando en la zona para asegurar el perímetro y evitar que se siga expandiendo el fuego por el municipio de Villamanín.

