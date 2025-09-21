Iñaki Urdangarín, en León para ver el partido de su hijo ante el Abanca Ademar El exmarido de la infanta Cristina ha asistido al Abanca Ademar-Granollers, como hiciera ya la temporada pasada, acompañado de su nueva pareja, Ainhoa Armentia

Iñaki Urdangarín, junto a su pareja Ainhoa Armentia, en la grada del Palacio de los Deportes.

Domingo, 21 de septiembre 2025

El apellido Urdangarín tiene un enorme legado en el mundo del balonmano. Este domingo, Pablo Urdangarín se enfrentó al Abanca Ademar en la segunda jornada de la Liga Asobal defendiendo la camiseta de Fraikin Granollers.

Y en la grada del Palacio de los Deportes de León estaba su padre, Iñaki Urdangarín que, al igual que la temporada pasada, no quiso perderse al actuación de su hijo en uno de los pabellones con más solera de la Liga Asobal.

Acompañado de su nueva pareja, Ainhoa Armentia, el exjugador de balonmano y exmarido de la infanta Cristina presenció el triunfo del equipo de su hijo, Granollers, en un entretenido Abanca Ademar 36–39 Granollers.

Su hijo, que fue uno de los hombres importantes de Granollers, completó un gran partido en el que anotó cinco goles.

