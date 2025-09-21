Conato de remontada de un superado Abanca Ademar

Dani González León Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

Hubo sensación de que se podía dar, pero nunca estuvo realmente cerca. El Abanca Ademar cayó ante Fraikin Granollers (36-39) en el primer partido liguero en el Palacio, siendo superado con claridad por los vallesanos, que fueron muy efectivos con su ataque ante una defensa leonesa lejos de su nivel.

Abanca Ademar Saied; Zapico, Edu Fernández (5), Adri Fernández, Rodri Pérez (2), Alberto Martín (2), Darío Sanz (3) - siete inicial - Álvaro Pérez, Wasiak (5), Miñambres (6), Rozada, Sergio Sánchez (1), Gonzalo (11), Samu Sáiz, Albizu (1), Benites 36 - 39 Fraikin Granollers Krivokapic; Deumal (5), Fischer, Figueras (4), Palomino (3), Reguart (6), Urdangarín (5) - siete inicial - Panitti, Espigulé, Freitas (2), Fis (4), Povill (1), Armengol, Domingo (3), Franco (6) Parciales 2-3, 5-6, 5-10, 8-14, 10-17, 16-20 (descanso) 18-26, 22-29, 26-32, 29-33, 32-37, 36-39 (final)

Árbitros Rosendo López y Friera Cavada. Excluyeron a Gonzalo y a Edu Fernández por parte del Abanca Ademar y a Urdangarín, Freitas, Deumal y a Palomino por parte del Fraikin Granollers.

Incidencias Palacio de los Deportes de León. Jornada 2 de la Liga Asobal

Desde el inicio, Granollers se mostró más preciso que el Abanca Ademar y obtuvo las primeras ventajas. Con un 1-3 con apenas cuatro minutos de juego, los vallesanos ya mostaron sus armas: ataques rápidos y eficaces y una defensa que llegó a bloquear las ideas maristas.

Y esa defensa de los catalanes marcó el partido. El Abanca Ademar sufrió mucho en los primeros minutos para encontrar portería, con la única luz de Gonzalo Pérez que, un día más, fue de los destacados. Mientras, en el otro área, Ademar no era capaz de sostener las ofensivas vallesanas, que lograba abrir hueco en el marcador (3-6).

Sólo con las exclusiones en el equipo de Antonio Rama daban cierto oxígeno a un Abanca Ademar impreciso y fallón en ataque, errando lanzamientos en buena posición que les impedían estar más cerca de su rival. En defensa, Dani Gordo probó distintas variantes, modificando incluso la portería y colocando un 5-1 con Sergio Sánchez en el avanzado en busca de generar dudas a Granollers.

Los destacados La defensa Granollers vivió de un ataque que encontró con facilidad la meta rival. La portería marista tocó balón a fogonazos y la defensa estuvo lejos del nivel esperado. Miñambres Una de las escasas luces en este partido. El central leonés tuvo minutos de gran nivel, liderando el ataque marista y jugándose bolas difíciles con acierto.

Pero lo que se encontró el cuadro marista fue un abismo en el marcador: en el minuto 20, Granollers se iba 8-15. El partido estaba en ese impás donde se podía acabar de romper o en el que Abanca Adema rse agarraría, por orgullo, al choque. Y sucedió esto segundo, con una defensa que dio un paso adelante, especialmente desde la portería con Álvaro Pérez.

El Abanca Ademar se agarra al partido

Los leoneses, con Miñambres tirando del carro en el tramo final de la primera mitad, lograron limitar daños en estos minutos para irse al descanso aún con vida (16-20): la última palabra no estaba dicha.

Pero el paso por vestuarios devolvió al partido a su escenario previo. Granollers anotaba con extrema sencillez, prácticamente en cada ataque, mientras que la sensación era que cada gol marista era especialmente sufrido.

De nuevo, la diferencia vallesana se disparó y, con un parcial 2-6 en los primeros cinco minutos de la segunda mitad, los visitantes lograron ocho goles de ventaja (18-26), la máxima diferencia de partido. El Abanca Ademar necesitaba un milagro.

Ver 8 fotos Gonzalo, en una acción del partido. Isaac Llamazares

Para eso, se debían de dar muchos factores. Y uno de ellos era aprovechar los aciertos de la portería. Dani Gordo dio entrada a Saeid, que paró el primer lanzamiento que tuvo, pero el equipo leonés malgastó el contragolpe con un error en el último pase.

Intentó meterse en partido el conjunto marista, que empezó a anotar con rapidez y encontrando en Saeid un elemento al que agarrarse para tratar de obrar la gesta. Antonio Rama, en el minuto 42, pidió tiempo muerto con los leonses recortando el tres goles la máxima renta del partido (24-30).

Poco a poco, el Abanca Ademar se fue viendo con opciones. A falta de 14 minutos, los leoneses se colocaban a cuatro de difernecia (28-32) y el encuentro ganaba en emoción: la inercia de marcador hacía pensar en que la remontada era posible.

Pero Granollers supo jugar esos últimos minutos y no permitió que el Abanca Ademar creyera en la remontada. Los de Antonio Rama dejaron la renta en torno a los cuatro o cinco goles en los últimos minutos, dejando el intento de remontada marista en tan solo un conato.

Tuvo una opción real Gonzalo Pérez de poner a los leoneses a dos goles de Granollers con dos minutos aún por delante, pero el extremo erró un lanzamiento relativamente sencillo.

De esta manera, el Abanca Ademar se quedó sin remontada (36-39) en un mal partido defensivo que suplió con corazón y velocidad en ataque, pero no fue suficiente para comenzar la temporada en el Palacio con triunfo.

