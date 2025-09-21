Las tres viviendas de lujo que están a la venta en León y alfoz Con precios superiores al medio millón de euros o, encima, por encima del millón, estas viviendas cuentan con todo lujo de detalles y comodidades

Las tres viviendas de lujo a la venta en León.

D. G. León Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:25 | Actualizado 09:48h. Comenta Compartir

Viviendas con todo lujo de detalles, de primera calidad y con un precio, por tanto, apto únicamente para personas con un alto poder adquisitivo.

El portal luxuryestate publica distintos inmuebles de lujo a la venta en todas las partes del mundo, entre los que aparecen tres viviendas en el entorno de la ciudad de León.

El primero de ellos es un chalet ubicado en el barrio de Eras, en León, que está a la venta por 1,35 millones de euros. Con una parcela de más de 1.200 metros cuadrados y una superficie construida de más de 426 metros cuadrados, su área útil es de 366,22 metros cuadrados.

Cuenta con sótano, planta baja y primera planta, cuenta con distintas comodidades como bodega, gimnasio, sauna o piscina en el patio de la propia vivienda.

Carbajal

En esta web de viviendas exclusivas también aparece a la venta un chalet individual en el complejo residencia de Carbajal de la Legua, con una parcela de 1.415 metros cuadrados y 532 metros cuadrados de superficie, que sale a la venta por 635.000 euros.

Esta vivienda cuenta con tres alturas, hasta seis dormitorios dobles, una gran terraza, zona de barbacoa, piscina y un gran jardín, además de dos plazas de garaje.

Villarrodrigo de las Regueras

La tercera de estas viviendas de gran lujo se ubica en Villarrodrigo de las Regueras, en el municipio de Villaquilambre. Construido en 2010, este edificio cuenta con 394 metros cuadrados construidos y con tres plantas.

La vivienda cuenta con garaje para dos coches y hasta cuatro habitaciones, siendo su precio de venta 575.000 euros.