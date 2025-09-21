leonoticias - Noticias de León y provincia

Detenidos por la Guardia Civil.

Detienen a una banda itinerante tras perpetrar un robo en un chalé de Villaquilambre

El 'modus operandi' utilizado por los autores consistía en actuar siempre que fuera posible sobre viviendas individuales, lo que disminuía la posibilidad de ser descubiertos

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:42

Guardias Civiles de la Unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca procedieron ayer a la detención de tres personas, dos hombre y una mujer, en Alba de Tormes, por la presunta de una docena de robos en viviendas, la mayoría en la provincia salmantina, especialmente en el alfoz, pero también León y Zamora.

Según informó la Guardia Civil, hace un mes que arrancó la llamada operación 'Aurisa', con el fin de investigar los robos con fuerza que se estaban produciendo en localidades cercanas a la capital del Tormes y que, por sus características, los agentes consideraban que pudieran estar siendo cometidos por un grupo criminal itinerante.

La investigación permitió descubrir que el citado grupo tenía su residencia en Barcelona y periódicamente trasladaba su base de operaciones a un alquiler vacacional, empleando documentación falsa para alquilar tanto la vivienda, como los vehículos usados desde su localidad de residencia.

El 'modus operandi' utilizado por los autores consistía en actuar siempre que fuera posible sobre viviendas individuales, lo que disminuía la posibilidad de ser descubiertos. Tras forzar uno de los accesos, empleando inhibidores de la señal de alarma, sustraían efectos de fácil transporte, especialmente joyas y dinero en metálico.

Les pillan cuando volvían de Villaquilambre

La explotación operativa de la investigación se llevó a cabo este viernes, 19 de septiembre, con la detención de los miembros del grupo criminal en la localidad de Alba de Tormes, cuando regresaban de cometer dos robos con fuerza en Villaquilambre (León) y Benavente (Zamora), ya que, entre sus pertenencias,, descubrieron los efectos provenientes de los mismos.

Este sábado finalizó la operación con la entrada y registro de la vivienda en alquiler, ubicada en la villa ducal, donde la Guardia Civil halló dinero en metálico, joyas provenientes de robos en la provincia de Salamanca, y un kit de comprobación de la pureza del oro sustraído.

Los detenidos, una mujer y dos hombres, uno de los cuales es el hijo menor de la detenida, están considerados supuestos autores de una docena de delitos de robo con fuerza cometidos en las provincias de Salamanca, León y Zamora, un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de falsedad documental.

