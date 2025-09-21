El incendio «provocado» de Pendilla tuvo siete focos y fue «amenaza seria» con la tormenta Hasta 20 personas, la mayoría en su segunda vivienda, tuvieron que ser evacuadas y el albergue de Villamanín que se habilitó no tuvo que ser utilizado

Rubén Fariñas León Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:23 | Actualizado 09:29h. Comenta Compartir

Se investigan las causas del incendio forestal de Pendilla de Arbás, en el municipio de Villamanín, que ha llegado a alcanzar la declaración de nivel 2 de riesgo por ser una «amenaza seria» para la población.

Las primeras hipótesis ya apuntaban a la mano del hombre como autora del foco que originó el fuego en la noche del viernes 19 de septiembre, en torno a las 23:00 horas. Y el avance de las pesquisas permite asegurar que «probablemente» fuera provocado porque nació en siete puntos diferentes del monte y en zonas muy cercanas a la carretera provincial que conecta Pendilla con la N-630.

El delegado de la Junta, Eduardo Diego, que presidió el Cecopi, al que se sumó el subdelegado del Gobierno, creado tras la declaración del nivel 2, ha explicado que la llama subió hacia el norte de la población y hasta 40 medios aéreos y terrestres han intervenido en algún momento.

Ampliar

A primera hora del sábado, se declaró el nivel 1 por la caída de piedra y roca a la vía de acceso al pueblo debido a los propios trabajos de extinción y la actividad del propio fuego. Sin embargo, y tras intentar poner perímetro al incendio, las tormentas de la tarde provocaron un cambio brusco del viento y el incendio se dirigía hacia Tonin, lo que generó «amenaza seria» para sus vecinos y llevó a declarar IGR2.

Las 20 personas que se encontraban en el pueblo tuvieron que ser evacuadas y se les facilitó un albergue en Villamanín. Sin embargo, dado que la mayoría residían aquí como visita a su segunda vivienda y que otros tenían familiares en la zona, nadie tuvo que hacer uso de la instalación.

Trabajos nocturnos

Durante la noche han trabajado 26 medios de extinción para hacer cortafuegos que protejan el pueblo. Ha tenido que ser por tierra, ya que los medios aéreos se tuvieron que retirar desde por la tarde ante las nubes y la niebla que impedían su labor.

Cabe recordar la complicada orografía del terreno, con montañas escarpadas y una altitud media superior a los 1.500 metros. A pesar de esto, se espera que el equipo y la meteorología logren avanzar hacia la extinción del incendio, que permanece en nivel de riesgo 2 esta mañana de domingo.

Temas

Villamanín

Población