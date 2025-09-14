Las noticias imprescindibles del domingo 14 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Domingo, 14 de septiembre 2025

1 Los estancos plantan cara a la ley antitabaco y los vapers

«Si se restringe el consumo habrá que regularizar la venta». El anteproyecto de ley que equipara los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional levanta suspicacias en el sector que insiste en focalizar esfuerzos en acabar con las falsificaciones y el contrabando para limitar el acceso a menores.

2 Javier Gallardo, influencer «Igual que un cirujano estudia años para operar, yo llevo años trabajando para dar con la tecla adecuada»

El creador de contenido nacido en León ha sido reconocido como uno de los cien mejores creadores de contenido del país por la revista Forbes y cuenta a leonoticias su trayectoria hasta llegar ahí.

3 Cerco a los pisos turísticos en León

El Gobierno pone cerco a los pisos turísticos ilegales en León: 135 deberán ser retirados de las plataformas online. De ellos 47 corresponden a León capital.

4 Bus gratis en Castilla y León

Estas son las 50 nuevas rutas gratuitas con la tarjeta Buscyl. A partir de este lunes 15 de septiembre entran en vigor medio centenar más de trayectos que se unen a los 27 disponibles hasta el momento.

5 Accidente con tres heridos

Tres jóvenes heridos al chocar su coche con el puente sobre un río de León. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital de León tras un accidente que se producía de madrugada

6 Suciedad en León

Un zapato, botellas y otros desperdicios llenan un estanque de Papalaguinda con agua detenida. No hay circulación entre las tres balsas del conjunto que acumulan hojas podridas, suciedad y basura desde hace, por lo menos, un mes.

7 Camino de Santiago

Galicia desmiente perjudicar al Camino de Santiago en León: «No hay que generar enfrentamientos». La Axencia Galega de Turismo niega haber promovido «recorridos cortos de peregrinación» y admite la necesidad de «impulsar la coordinación de actuaciones» entre comunidades.

8 Estación de esquí

Sale a licitación la escuela de invierno de la estación de esquí de Leitariegos. El programa está dirigido a alumnos de centros educativos de la provincia de entre 8 y 16 años

9 Victoria de la Cultu

Los de Raúl Llona se lucen en un Sardinero con la afición visitante volcada con los suyos y logra la primera victoria en Segunda contra el líder.

10 25 años sin El Quijote: «Muchos grupos tocaban con micros pegados con celo y lo daban todo»

La obra más importante de Cervantes dio nombre a la mítica sala de conciertos del barrio de Cuatrovientos de Ponferrada, todo un emblema de la movida de los 90 en El Bierzo, el lado canalla del rock and roll y un templo musical que logró situarse entre los punteros del país.

