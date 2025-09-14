Sale a licitación la escuela de invierno de la estación de esquí de Leitariegos El programa está dirigido a alumnos de centros educativos de la provincia de entre 8 y 16 años

Leonoticias León Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:33 | Actualizado 11:40h. Comenta Compartir

La Diputación de León ha sacado a licitación por procedimiento abierto simplificado el desarrollo de la escuela de invierno 'Campaña de nieve 2026' en la estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos (Villablino), que incluye los servicios de alojamiento y manutención en pensión completa, transporte, clases de esquí con empresas especializadas y autorizadas y coordinación. La fecha final para la presentación de ofertas es el 22 de septiembre de 2025 y el importe del contrato 123.047,02 euros.

El programa, promovido por el área de Deportes de la institución provincial que encabeza Patricia Martínez, está dirigido a alumnos de centros educativos de la provincia con edades comprendidas entre los ocho y los 16 años, con el objetivo de fomentar el deporte en edad escolar a través de la realización de actividades de ocio y tiempo libre en la naturaleza adaptadas a las edades de sus participantes.

En particular, señalan desde la Diputación, se busca que los niños y jóvenes puedan iniciarse en el aprendizaje de un deporte en contacto con la naturaleza, como es el caso del esquí alpino, amplíen sus capacidades motoras, practiquen senderismo, conozcan el medio, realicen visitas culturales, etc. Cada grupo estará integrado por un máximo de 55 personas: 50 escolares, dos profesores/acompañantes, dos monitores de tiempo libre y un conductor.

Hasta 330 participantes

La duración total de la actividad será de seis semanas, una por cada grupo, pudiendo participar hasta 330 personas. Será la Diputación de León la que comunique a la empresa adjudicataria el orden en el que acudirán los centros escolares, así como el número de participantes en cada turno. Los periodos en los que se desarrollará el programa son: del 26 al 31 de enero, del 2 al 6 de febrero, del 9 al 13 de febrero, del 23 al 27 de febrero, del 2 al 6 de marzo y del 9 al 13 de marzo.

El contrato se adjudicará en un solo lote pensando en la correcta ejecución del programa desde un punto de vista técnico y en aras de obtener un servicio homogéneo en cada una de las fechas en las que se programe el servicio.