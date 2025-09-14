Estas son las 50 nuevas rutas gratuitas con la tarjeta Buscyl A partir de este lunes 15 de septiembre entran en vigor medio centenar más de trayectos que se unen a los 27 disponibles hasta el momento

Borja Pérez Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:20

Tras superar ya las dos primeras semanas de funcionamiento de la tarjeta Buscyl para todos los públicos, este lunes 15 de septiembre se llevará a cabo la primera ampliación de rutas en toda la comunidad.

De los 27 trayectos desarrollados inicialmente en la provincia de León, ahora se unen otros 50, lo que supone llegar a 77 rutas del total de 550 que deberán estar disponibles a partir del día 30 de septiembre.

Así lo anunció este jueves el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que precisó la suma de 444 nuevas rutas en toda la comunidad, en busca de poder alcanzar el total de 2.610 el último día de mes.

Frente a las 130.000 personas que disponían de la tarjeta en su entrada en vigor el primer día de septiembre en Castilla y León, el portavoz autonómico ha remarcado que a día de hoy 217.000 empadronados cuentan con el QR en su correo que les permite desplazarse de forma gratuita por las rutas seleccionadas.

En León, el total de solicitudes se ha desmarcado hasta las 44.107, de las cuales son 6.716 menores de 15 años y 37.391 mayores de esa edad. Esta cifra supone un aumento importante, después de que se cerrara el mes de agosto con 25.532 tarjetas solicitadas, practicamente la mitad que en la actualidad.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aprovechó para informar sobre la puesta en marca de esta medida de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que comprometió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el último debate de política general, celebrado el pasado mes de marzo.

Todas las rutas gratuitas a partir del 30 de septiembre

Precisamente, este jueves la Junta aprobó una subvención directa por importe de 5,7 millones de euros para sufragar a las empresas de las líneas de autobús el déficit de 242 concesiones entre mayo y junio de este año y regularizar los anticipos abonados desde octubre de 2024. Esta partida llegará a 110 titulares, ya que más del 63 por ciento de las rutas de la Comunidad transportan menos de 5.000 viajeros al año.

Con la llegada del sistema Buscyl la Junta no compensará sólo el déficit de explotación a las concesionarias, sino todos los billetes de los usuarios empadronados en la Comunidad que presenten la tarjeta correspondiente. El coste total estimado por la Junta se calcula en una horquilla de entre 60 y 65 millones de euros anuales, aunque las estimaciones iniciales apuntaba a unos 40 millones.