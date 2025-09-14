Un zapato, botellas y otros desperdicios llenan un estanque de Papalaguinda con agua detenida No hay circulación entre las tres balsas del conjunto que acumulan hojas podridas, suciedad y basura desde hace, por lo menos, un mes

Un zapato flotando el 15 de agosto en el estanque de Papalaguinda en León entre hojas flotando sobre el agua detenida.

Alberto P. Castellanos León Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:25 Comenta Compartir

El aspecto que muestra el estanque situado en el paseo Papalaguinda de León, cerca del acceso a la pasarela sobre el Bernesga que lo conecta con el Palacio de los Deportes y al lado de la pista de 'pumptrack, no parece el más adecuado.

Ya el 15 de agosto se podía observar un gran número de hojas caídas que casi cubrían toda la superficie de un agua que estaba muy por debajo del nivel habitual y que no corría desde la balsas más alta a las dos inferiores. Además, se podían observar palos y otros objetos, como un zapato, que los patos que nadaban en el estanque tenían que sortear.

Agua detenida y hojas podridas sobre la superficie del estanque a mediados de septiembre. A.P.C.

Un mes después aquel zapato ha dejado la superficie para irse al fondo junto con muchas de las hojas, ya podridas, plásticos, bolsas, botellas o latas. Los patos han reducido su presencia y abundan muchas ranas en un líquido elemento mucho más verdoso.

Zapato hundido, botella de plástico y lata, hundidos en el estanque el 11 de septiembre. A.P.C.

Una abundancia de hojas, no sólo en el estanque, que ha suscitado las preguntas y quejas en redes sociales de algunos vecinos que no comprenden su acumulación a estas alturas del año.

Una pregunta para el ayuntamiento socialista de León #leonesp

Si las hojas de los árboles caen en otoño, ¿cuanto tiempo llevan las hojas en el paseo de Papalaguinda?

1,2,3,responda otra vez pic.twitter.com/YiJQ1U2UsG — Jarry, el del surco (@jjarryy) August 5, 2025

En los canales que unen todas las balsas pero que no renuevan su agua, con un nivel mucho más bajo de lo habitual, se acumulan más hojas, palos y más residuos.