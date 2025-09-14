Los estancos plantan cara a la ley antitabaco y los vapes: «Si se restringe el consumo habrá que regularizar la venta» El anteproyecto de ley que equipara los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional levanta suspicacias en el sector que insiste en focalizar esfuerzos en acabar con las falsificaciones y el contrabando para limitar el acceso a menores

Ana G. Barriada León Domingo, 14 de septiembre 2025

Con paso firme pero todavía con un largo recorrido parlamentario para ser una realidad, el anteproyecto de la ley antitabaco echa a andar en España. Este pasado martes 9 de septiembre el Consejo de Ministros aprobaba la hoja de ruta para posicionar a nuestro país en la vanguardia de la lucha contra el tabaquismo, instaurando medidas pioneras.

Entre las que más recelos despertaba desde su anuncio, la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes o en las inmediaciones de recintos sanitarios, educativos o parques infantiles. En el anuncio del martes la principal novedad llegaba en cuanto a los vapes, un producto cada vez más de moda que el anteproyecto de ley contempla equiparar al tabaco convencional sometiéndolo a las mismas restricciones.

Todavía con muchos flecos por definir y con un margen de tramitación parlamentaria que validará o no su entrada en vigor, los estancos de León se hacen una primera idea de cómo afectará la medida a uno de los sectores más afectados junto con la hostelería. En este sentido Miguel Robles, responsable del Estanco Miguel en la avenida Padre Isla de León ciudad, ve en este anuncio «otro paso más en restricciones y prohibiciones que se va a llevar muchos puestos de trabajo por delante porque la hostelería lo notará».

Anuncios «a cuentagotas» que mantienen al sector «en vilo»

El sector está «cansado» de anuncios que llegan «a cuentagotas», como lamenta Esther García, de la expendeduría nº9 La Torre, y de novedades en la ley que mantienen «en vilo desde hace años » a un sector «del que dependemos muchas familias». También se muestra hastiado el responsable del estanco Iñaki en Álvaro López Núñez, que lamenta que detrás de estas medidas que «dicen velar por la salud» haya «intereses económicos».

La intención del Ministerio es prohibir los vapes desechables, algo que Fidel Fernández, responsable del estanco nº36 en Cantareros, ve «bien» por ser una medida que se dirige «hacia donde tenemos que caminar todos, no consumir productos desechables, aunque vendamos menos».

A la espera de «ver el desarrollo de la ley y leerla de forma más calmada» como insiste en varias ocasiones, Fernández reconoce con tristeza que de una primera lectura extrae una idea ya manida: «es más de lo mismo, que somos lo peor del mundo». Asegura que el tema de la ley «es cansino» y, al igual que su compañero de sector Miguel Robles, pide que se ponga el foco más allá de en las prohibiciones, en la regulación de la venta. Un tema fundamental más teniendo en cuenta que en este anteproyecto se incluye por primera vez una prohibición explícita del consumo en menores, que pueden verse sancionados en caso de incumplir.

Apuestan por una regulación más clara y estricta para evitar la venta a menores, las falsificaciones y el contrabando

Ahora mismo, explica Robles, los vapes los puede comprar «prácticamente todo el mundo, porque por internet es muy sencillo, en fiestas se venden y en otro tipo de establecimientos no es complicado comprarlos». Pide así al Ministerio que incida en el tema de la venta ya que «para el tabaco y los vapes no pasa lo mismo en absoluto. Si restringimos el consumo hay que regular la venta para evitar que los menores tengan acceso a falsificaciones o ontrabando y que se cumpla de forma adecuada», insiste.

Mientras los estancos están «hiperregulados, sometidos a mucho control y a unas sanciones muy grandes en caso de incumplimiento» como apuntan tanto Robles como Fernández, aseguran que no es así en el caso del contrabando y las falsificaciones, donde ven el principal problema. «Los estancos somos lugares regulados, donde lo que vendemos es legal y cumple con todos los controles de seguridad. Comprar tanto tabaco como vapes en otros sitios puede ser muy peligroso y la regulación debe pasar porque se indique y se cumpla de forma tajante dónde está legalizada la venta del producto y con qué condiciones», exige Fernández.

A la espera de conocer a fondo en qué queda la ley, los estanqueros de León lamentan verse una vez más como uno de los principales perjudicados y siempre «en el foco», mientras defienden una «labor social que va mucho más allá del tabaco».