Javier Gallardo, tras años de entrega constante a su vocación creativa, ha conseguido un meritorio reconocimiento como es figurar en la lista de 100 mejores creadores de contenido que realiza cada año la revista Forbes. Este reconocimiento, más allá de lo simbólico, lo consolida como una de las voces emergentes más influyentes en el panorama digital español.

Con más de 650.000 seguidores en Instagram y cerca de 670.000 en TikTok, el joven nacido en León atraviesa el momento más brillante de su trayectoria, en el que compagina el desarrollo de las redes sociales con su desempeño como actor de teatro y como escritor.

Para quienes aún no lo conocen, Gallardo se autodefine como un creador marcado por «la frescura, intensidad y sentido del humor». Aunque nació en León, desde los cinco años dividió su infancia entre Oviedo y la capital leonesa, lo que ha llevado a ciertas confusiones respecto a su origen. Él, sin embargo, deja claro que «me siento leonés y, aunque ahora vivo fuera, no puedo pasar más de ocho días sin ir allí».

-Hay ciertas confusiones respecto a la infancia de Javier Gallardo, sobre todo a la hora de hablar del origen asturiano o leonés... ¿Dónde nació y se crió?

-Yo nací en León y me siento leonés, lo que pasa es que yo a los cinco años me mudé a Oviedo por trabajo de mi padre. De lunes a jueves estaba allí, pero yo en cuanto podía me escapaba para León. Realmente he pasado tanto tiempo en un lado como en otro. En la serie de La vuelta al mundo hago siempre referencias de que soy de León porque estoy muy orgulloso de serlo y yo me siento leonés. Mis abuelos están allí, yo no puedo pasar ocho días sin ir a León.

-¿Qué es lo que más recuerda de su infancia en León?

-Yo estudié en las pastorinas y una de las cosas que más recuerdo son los paseos por la Pícara con mi abuelo. Además, la Semana santa es un obligado para mí, da igual en qué parte esté del mundo que tengo que ir por lo menos tres días, es intocable. Tengo León muy presente.

-¿Qué le llevó a empezar el mundo de las redes sociales?

-Con catorce años ya subía vídeos en Youtube con otro nombre y ya cobraba por la publicidad que se ponía en mis vídeos cuando de aquella solo estaban el Rubius y tres más. Fue muy bien hasta que en el colegio se enteraron y me cayó un poco de hate porque yo en ese momento era bajito y gordito. En el verano que pasé a bachillerato pegué el estirón y ahí fue cuando dejé Youtube y empecé en Instagram. Luego aparece TikTok y, tras dos meses analizándola, entré y a la semana ya tenía 40.000 seguidores.

-¿Qué contenido hacía en aquel momento?

-Después de empezar subiendo todo tipo de contenidos, un día hice una grabación con la moto en Las Lomas, hago un texto dramático y publico lo que en ese momento no existía que eran vídeos con audio y subtítulos en redes sociales. Ese vídeo se hizo muy viral en ese momento y al final la red social es eso, encontrar el patrón de algo que funciona. Si tú haces de todo, al final la gente no sabe por qué te sigue y te deja de seguir. Yo seguía un patrón de subir todos los domingos a las 9 textos reflexivos.

Javier Gallardo, junto a los conocidos influencers Yo Soy Plex y Roro

-¿Cómo se define Javi Gallardo?

Soy un chico con frescura, intensidad y sentido del humor. Cuando consigo captar la atención de alguien, dicen ostras, qué raro es este tío y la gente envidia al final quien se atreve a ser ella misma y yo transmito eso. De todas formas, yo nunca he sentido que tenía seguidores por molar yo, hay gente que lo tiene y es influencer. En mi caso es por el contenido, me considero creador de contenido. Para mí un creador de contenido es una persona que cuenta historias y un influencer es una persona que cuenta con seguidores por el motivo que sea. Yo no reniego de ser influencer, obviamente, pero sí me gusta matizar.

-¿Qué objetivo tiene a día de hoy?

-Yo por mucho que haga redes, que me encanta mi vida, mi objetivo final es comprar un teatro de Madrid, producir mis obras, dirigirlas, escribirlas e interpretarlas, pero para eso está claro que hay que tener mucho dinero.

-¿Le ha ayudado a nivel de seguidores y de visibilidad el hecho de haber estado en la serie de La vuelta al mundo de Yo Soy Plex, con millones de visitas en cada vídeo?

-Yo me he ido a la Vuelta al Mundo con los mismos seguidores con los que he vuelto. No he creado una comunidad con ello, pero sí he dado el salto a ser famoso, a que la gente joven me ponga cara porque yo al final solo subía audios y no aparecía en mis contenidos. Yo antes de la vuelta al mundo ya tenía mi nicho y tras la vuelta al mundo el espectro se hace mucho más amplio. Yo, al ser un vlog, no puedo ocultar que soy una persona rara y eso la gente lo ve. Mis estadísticas sí que se han igualado de repente y por la calle ahora sí que es una locura. Es todo el rato todo el mundo y además con muchísimo cariño

-¿Siempre ha sido una persona tan desvergonzada o es algo que también ha conseguido con el hecho de estar delante de una cámara?

Yo creo que al revés, con las redes sociales no se había visto mi cara real. Lo que se ha visto en la vuelta al mundo es mi esencia, pero en redes me centraba sobre todo en los textos y se me veía un poco más aburridillo. Si voy por Gran Vía ahora y si hay un chaval tocando la guitarra y cantando yo le pido que me deje la guitarra y canto.

-¿Cómo es un día en la vida de Javier Gallardo?

Mi vida es caos absoluto, no hay rutina más allá de que todos los días entreno porque me da estabilidad y, si estoy en Madrid, ese entreno es boxeo. Me despierto, empiezo a responder mails, gestiono todo, intento estar muy poco en Madrid porque creo que es el momento para hacer, pero me gusta que los viajes sean por trabajo porque si viajo a mi bola no me siento productivo. Por ejemplo, de los 30 vuelos que he cogido este año, ninguno ha sido de vacaciones.

-¿Qué significa aparecer en la lista de los 100 mejores creadores de contenido de la revista Forbes?

-Significaría mucho si mi abuelo viviera porque el tema Forbes le flipaba. Ahora mismo, Forbes me supone un reconocimiento y un orgullo. Yo, como nunca tengo suficiente y tampoco creo que haya una manera de medir cómo de bien haces tu trabajo, lo veo como algo guay, pero tampoco tan guay. Es una palmadita en la espalda y a seguir.

-¿Qué le puede decir a la gente que no comprenden que se pueda ganar tanto dinero por crear contenido?

-Si yo subo una historia y lo ven 200.000 personas o medio millón o las que sea, obviamente eso tiene un valor de mercado. La gente piensa que el trabajo que te cuesta a ti hacerte una foto y recomendar algo es muy poco para lo que ganas. Es cierto, pero para llegar a eso, para que valga eso, tienes que haber estado fácilmente cinco años como un enfermo dedicándote a ello 16 horas al día, como te puedo asegurar que he hecho yo. Es que yo, cuando digo lo que cobro en una hora, si lo divido entre las horas que llevo creando contenido, gano muy normal. Yo he estado cinco años haciendo lo mismo que hago ahora sin ganar ni un euro.

-Y entiendo que también tiene que ver con lo que se genera posteriormente...

-Claro, es como los futbolistas, si tú lo generas… ¿por qué no vas a cobrarlo? Ahora, otra cosa es que se entienda que el marketing de influencers funciona o no funciona y si es rentable o no rentable. Pero eso ya no depende de los influencers, depende de lo que las marcas elijan para publicitarse. La realidad es que la tele la ve muy poca gente y el valor de mercado de la publicidad ahí es muy barata y al final todo se reduce a eso. Si una marca te vuelve a llamar, como está pasando mucho, es porque las cifras salen y el retorno de inversión es positivo porque, si no, no seguirían existiendo.

-¿Y a la gente que piensa que crear contenido no es tener talento o no es trabajar?

Al que diga que no tenemos talento, pues no sé, le invito a verme en un teatro o a entender que tengo un máster de marketing digital y que mucho de lo que hacemos es matemático y tiene que ver con vender a través de las historias. Igual que se paga bien a un cirujano porque sabe operar y ha estado muchos años estudiando, yo llevo muchos años creando contenido para tocar la tecla adecuada y tener hoy un público al que le guste lo que hago. Es muy difícil hacerlo entender y yo ya el que lo entienda bien y el que no, también.

-¿Tiene pensado o le gustaría hacer eventos o algún tipo de actividad en León?

-Mi objetivo es hacer cosas en León hasta el punto de que estoy intentando hacer proyectos con mi imagen y también en el auditorio. Una de las cosas que más me gustaría a mí es dar una charla en el auditorio para convencer a chavales de que ser la oveja negra no está mal, pero hacerlo con un show dirigido por mí para la gente de León. Poder hacerlo y que lo vean mis abuelos, sería lo mejor.