La Cultural rompe todos los esquemas y asalta El Sardinero El conjunto de Raúl llona logró abrir una distancia inédita de cuatro tantos para sumar su primer triunfo ante el líder de la categoría

Borja Pérez Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

Si por algo destaca la Segunda División es por la capacidad de que mucho de lo que pase en ella no tenga explicación. Y, en este contexto, la Cultural se ha estrenado a lo grande.

El conjunto de Raúl Llona salió con una valentía que sorporendió al Racing, hasta tal punto de que pronto consiguió ponerse por delante. Sin embargo, con eso no fue suficiente, pues los leoneses dominaron durante todo el encuentro y, a través de una pegada impensable vistos los últimos partidos, lograron tumbar al líder de la categoría (2-4), invicto hasta el momento.

Racing Ezkieta; Michelin, Manu Hernando (Facu, min. 46), Pablo Ramón (Javi Castro, min. 64), Salinas; Peio Canales, Gustavo Puerta; Andrés Martín, Yeray Cabanzón (Sangalli, min. 46), Íñigo Vicente (Jeremy, min. 46); Asier Villalibre 2 - 4 Cultural Badia; Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic (Fornos, min. 79), Hinojo (Larios, min. 79); Bicho, Selu Diallo (Yayo, min. 71), Thiago Ojeda; Pibe (Collado, min. 56), Luis Chacón, Rubén Sobrino (Mboula, min. 71) Goles 0-1, min- 7, Hinojo; 0-2, min. 25, Luis Chacón; 0-3, min. 40, Rubén Sobrino; 0-4, min. 58, Collado. 1-4, min. 70, Peio Canales; 2-4, min. 90+3, Andrés Martín.

Árbitro Muresan Muresan. Amonestó a Pibe, Calero, Badia y Collado por parte de la Cultural.

Incidencias Estadio El Sardinero. Jornada 5 de LaLiga Hypermotion.

Raúl Llona volvió a reinventarse en su formación inicial para el duelo en El Sardinero. Aunque no partió con defensa de cinco, como se podía esperar por el potencial ofensivo del rival, sí reforzó el centro del campo, formando un trivote Bicho-Selu Diallo-Thiago Ojeda en busca de dominar en la medular y empezar a cimentar desde ahí. Arriba, también partió Rubén Sobrino como titular en detrimento de Paraschiv.

Tras un emotivo saque de honor realizado por dos bomberos forestales como forma de visibilizar su gran labor al frente de la labor de extinción de incendios, la Cultural puso el balón en juego.

Locura culturalista en el inicio

Ya dejó claro Llona en la previa que el equipo leonés saldría sin miedo y con valentía en la presión y así se demostró desde los primeros instantes. Los leoneses, conscientes de la importancia de empezar bien el choque, saltaron al césped cántabro con agresividad en defensa y fluidez para salir corriendo.

Después de un primer aviso a la contra que no pudo culminar Pibe, los leoneses aprovecharon su segundo acercamiento para, a través de una transición impecable, dejar a Hinojo solo para que batiera a Exkieta con un gran remate.

De esta forma, la tesitura se convirtió en la soñada para la Cultural ante un Racing que también vivía un contexto inédito en su casa. No se vino abajo el cuadro leonés en los minutos posteriores respaldado por el resultado.

Sin opción para el Racing

El lógico avance de los cántabros no supuso extremo peligro en el área visitante, sin apenas intervenciones de Badia más allá de un disparo desde la frontal de Andrés Martín. En ataque tampoco desistió la Cultural, que se estaba encontrando cómoda triangulando con sus tres centrocampistas junto a los extremos y la aportación de Rubén Sobrino desde la punta.

La locura llegaría al filo del ecuador del primer acto, cuando, tras un centro de Pibe, Luis Chacón mandó el balón al fondo de la red con un gran testarazo. El buen trabajo leonés se vio compensado con dos tantos que dibujaban un escenario impensable para cualquier aficionado.

Después de cuatro jornadas complejas en todos los sentidos, todo estaba saliendo de cara para el equipo de Raúl Llona, un escenario que no tampoco se vería alterado en los minutos posteriores. Apareció Badia para evitar que Villalibre metiera al Racing en el partido y, acto seguido, Rubén Sobrino aprovecharía un centro de Calero para acabar de rematar anímicamente a los verdiblancos antes del descanso.

Las claves Raúl Llona El técnico de la Cultural fue principal protagonista de la victoria. La disposición de tres centrocampistas puros como Bicho, Selu Diallo y Thiago ojeda permitió un gran dominio en la medular y, desde ahí se comenzó a cimentar una gran victoria en todas las facetas. Pegada ofensiva Tras cuatro jornadas con un solo gol a favor, hoy la portería se hizo grande para la Cultural. Cada ocasión fue un auténtico peligro y, de hecho, esto se tradujo en el marcador con los cuatro tantos anotados.

La segunda mitad arrancó con un triple cambio en el Racing, que estaba obligado a reaccionar ante el vendaval culturalista de la primera mitad. Poco a poco, los locales empezaron a volcar el campo hacia la meta de Badia, generando opciones sobre todo a balón parado.

Sin embargo, la Cultural consiguió aguantar bien, imponiéndose por arriba y con un serio Badia. De hecho, no solo se conformó con resistir sino que, Collado, recién ingresado al campo, aprovechó un pase de chacón para quedarse solo ante Ezkieto y firmar el cuarto tanto.

Reacción insuficiente del Racing

Los leoneses, que habían sumado un único gol en cuatro jornadas, estaban siendo un auténtico puñal en cada ataque. El Racing, a pesar de su aparente desesperación porque no les estaba saliendo nada, encontró un tanto tras el disparo de Peio Canales que rebotó en un zaguero y se coló en la meta de Badia.

El duelo acabaría con polémica tras un penalti señalado a favor del Racing que necesitó una exhaustiva revisión del Var para confirmarlo, a pesar del enfado de Badia, protagonista de la pena máxima. Andrés martín anotó la pena máxima, pero ya no hubo tiempo para mayor reacción y la Cultural certificó una victoria tan necesaria como sorprendente.