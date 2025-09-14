leonoticias - Noticias de León y provincia

Hosptial de León.

Tres jóvenes heridos al chocar su coche con el puente sobre un río de León

Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital de León tras un accidente que se producía de madrugada

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:15

Un accidente de madrugada en la provincia de León se salda con tres jóvenes heridos y trasladados al Hospital de León para recuperarse.

Sucedía esta pasada madrugada del sábado al domingo cuando la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía, a las 4:45 horas, una llamada alertando de un accidente en la carretera provincial LE-5503 en la comarca de Omaña.

El alertante informaba de que, a la altura del río en la localidad de Las Omañas, un turismo había chocado contra el puente y al menos un joven se encontraba herido.

Guardia Civil de Tráfico y medios sanitarios de Sacyl se desplazaban al punto donde atendía a tres varones heridos de 17, 19 y 20 años. Dos ambulancias de soporte vital básicos los trasladaron al Hospital de León donde se recuperan de sus heridas.

