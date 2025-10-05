Las noticias imprescindibles del domingo 5 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Domingo, 5 de octubre 2025, 20:03 Comenta Compartir

1 Fiestas San Froilán se queda sin videomapping en la Catedral de León

La plaza de Regla estaba repleta de leoneses, visitantes y algunos turistas. El reloj marcaba las 22:15, hora a la que estaba previsto el videomapping sobre la fachada de la Pulchra Leonina, los presentes comenzaban a impacientarse y nada sucedía. De repente las luces se apagaban, parecía que algo iba a empezar, pero nada. Esto duró algunos minutos en los que los presentes, cerca de un millar de personas, esperaban con paciencia.

2 Mirando al cielo Más de 300 drones dibujan la historia y tradición de León en el cielo

Un espectáculo muy esperado por los leoneses por su innovación que tuvo algún problema técnico y camufló, o lo intentó, un eslogan de campaña. El programa prometía luces, tecnología y sonido para deleitar a los presentes en una velada única. Un espectáculo innovador y respetuoso con el medio ambiente, con personas con sensibilidades especiales del espectro autista, personas sensibles al ruido y animales. Todo ello gracias a la luz de 300 drones y 10 pirodrones que dibujaron en el cielo un espectáculo realizado exclusivamente para las fiestas de León.

3 Incibe Roban el TPV a una taxista y hacen transferencias no autorizadas

La línea 017 del servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a una taxista a la que le habían robado el TPV que utilizaba para trabajar, lo que desembocó en una serie de transferencias no autorizadas.

4 Turismo Arranca la reserva para viajes del Imserso con tarifas desde 50 euros y opción de mascotas

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pondrá en marcha la comercialización de los viajes de la temporada 2025-2026 los días 6 y 8 de octubre, en función de la comunidad autónoma. A lo largo de esta semana, el organismo enviará 2,8 millones de cartas a los pensionistas acreditados para participar en el programa.

5 Nacional Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años y actual vicepresidente segundo del Senado, ha fallecido en Badajoz como consecuencia de un cáncer de estómago que le fue detectado en 2023. Mañana, día 6 de octubre, hubiera cumplido 67 años.

6 Autopista León, Asturias y Galicia conformarán un «frente común» para exigir el fin del peaje en la AP-66

Asturias, León y Galicia trabajarán a una para exigir al Ministerio de Transportes que elimine los peajes de la autopista León-Asturias AP-66 y la AP-9, esta última en Galicia, después de que la Comisión Europea dictaminase que sus prórrogas eran ilegales.

7 Planes Romería de San Froilán y conciertos de Fetén Fetén y María José Llergo en León

Día de romería en León. Como cada 5 de octubre, Los pueblos de León peregrinan a La Virgen del Camino para cumplir con la tradición, tocar las narices al santo y comer los perdones típicos. A esta actividad que centra el día se suman los conciertos del Proyecto Península en la plaza Mayor.

8 El Bierzo Váteres, colchones y un sofá invaden una calle de Ponferrada: «Es una guarrada»

La Asociación Vecinal Las Vías del barrio de Cuatrovientos, en Ponferrada, ha denunciado públicamente la continua aparición de residuos y enseres abandonados en la vía pública. En una publicación en redes sociales, el colectivo acompaña sus palabras con una imagen tomada en la calle Camino el Francés, donde se observan sanitarios, un sofá, un colchón y restos de basura acumulados.

9 En Getino Un helicóptero rescata a una montañera de 61 años que sufrió un esguince en Getino

Los equipos de rescate han tenido que socorrer a una montañera herida mientras realizaba un tramo en la montaña leonesa. El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y león ha dirigido la operación de rescate de esta mujer que precisaba ayuda tras sufrir un esguince mientras descendía del Cueto de las Palomas, en Getino, dentro del término municipal de Cármenes.

10 En directo, Deportiva-Real Madrid Castilla

El conjunto berciano busca sus primeros puntos en casa de la temporada (18:15 horas)