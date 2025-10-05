En directo, Deportiva-Real Madrid Castilla
El conjunto berciano busca sus primeros puntos en casa de la temporada (18:15 horas)
Domingo, 5 de octubre 2025, 17:54
18:43
Minuto 27. ¡EMPATA LA PONFE! ¡GOL DE BORJA VALLE!
18:39
Minuto 22. El Real Madrid Castilla se echa hacia atrás ante la presión de la Ponferradina que complica la salida del balón de los visitantes que intentan jugar sus cartas al contragolpe pero con una Deportiva muy aplicada en defensa.
18:37
Minuto 20. Nueva oportunidad para la Ponfe con un disparo desde la frontal del área que no se va muy lejos del poste.
18:37
Minuto 19. Saque de esquina para la Ponferradina. Jugada con mucho barullo y un rechace cazado por Borja Valle crea bastante peligro. Se anima la Deportiva.
18:35
Minuto 18. Toca remar contra corriente a los bercianos que se enfrentan ahora a un Castilla que se ha replegado mucho más tras el primer gol.
18:33
Internada por el centro del campo, la defensa de la Ponfe no logra atajar el pase y César Palacios la cruza para marcar en la primera oportunidad del Real Madrid Castilla.
18:31
Minuto 15. ¡GOL DE CÉSAR PALACIOS! ¡GOL DEL CASTILLA! 0-1
18:31
Minuto 14. Primeros minutos del Castilla en terreno de la Ponfe, que parecen haberse sacudido algo del dominio local de los primeros diez minutos.
18:29
Minuto 12. Nueva falta a favor del Castilla, esta vez en corto, pero que acaba en nada.
18:28
Minuto 11. Primera jugada mirando hacia la portería de la Deportiva con una falta lejana botada por Roberto de parte de los blancos.
18:27
Minuto 10. Es ahora la banda izquierda de los bercianos la que empieza a generar más oportunidades para acercarse en estos últimos instantes.
18:26
Las bajas se notan en un Real Madrid Castilla con la plantilla más joven de Primera RFEF. La juventud de los visitantes frente a la experiencia y oficio de los locales que dominan el partido pro sin traducirlo en oportunidades claras de gol.
18:22
Primeros cinco minutos de juego en Ponferrada con los locales dominando el encuentro. Apenas ha pasado de medio campo el equipo de Álvaro Arbeloa.
18:21
¡Primer disparo a puerta de la Ponferradina! Keita lo intentó desde el borde del área, sin problemas para Javi Navarro.
18:20
Balón al área desde un saque de banda despejado por la defensa de los blancos. De momento es la banda derecha de la Ponferradina la que más peligro está generando. Tímidos acercamientos, eso sí.
18:18
Primer acercamiento para los locales sin riesgo para la portería del Castilla.
18:17
¡Arranca el partido en Ponferrada!
18:16
Minuto de silencio que retrasa algo el comienzo del partido.
18:15
Se realiza el sorteo inicial y serán los locales quienes pongan a rodar el balón en apenas unos instantes.
18:14
Salen ya al césped del Toralín los jugadores y el cuerpo técnico de ambos equipos. Luce el sol en Ponferrada con una temperatura muy agradable. Los blancos lucirán con sus colores clásicos al igual que los bercianos de blanquiazul.
18:11
La última victoria del Castilla ante la Ponfe ocurrió en 2007 cuando ambos militaban en Segunda División. Los siguientes, hasta el último en marzo de 2019, han sido empates o triunfos de los hoy locales.
18:10
El rival de la Deportiva, aunque su técnico no se fía, llega con muchas bajas y un plantel muy joven para intentar asaltar el Toralín cortar la nefasta recha de cuatro derrotas del filial del Real Madrid.
18:07
Los madrileños llegan con una victoria en la primera jornada que no han vuelto a repetir en las cuatro siguientes mientras que los bercianos parecen querer levantar el vuelo tras el empate de la quinta jornada que les hace tener más esperanzas de lograr un buen resultado en casa, donde aún no han puntuado. Un Toralín donde han perdido los dos partidos disputados en liga hasta ahora.
18:06
Esta sexta jornada ofrece un enfrentamiento inédito desde 2019. Los dos equipos están ahora mismo en descenso y separados sólo por un punto. Los cuatro puntos de la Ponferradina la sitúan en 17ª posición y los tres del Real Madrid Castilla en 18ª.
17:59
Y después de conocer la información previa del partido y la alineación de los visitantes, estos serán los once futbolistas de la Ponferradina que saltarán al campo a las 18:15 en esta jornada de la Primera RFEF.
17:56
Antes de que comience puedes consultar aquí la información sobre la previa de este partido clave para las aspiraciones del conjunto blanquiazul.
17:55
Buenas tardes. En poco más de quince minutos comienza el partido entre la Ponferradina y el Castilla. Y ya conocemos el once inicial de los madrileños.
