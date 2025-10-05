En directo, Deportiva-Real Madrid Castilla

18:07

Los madrileños llegan con una victoria en la primera jornada que no han vuelto a repetir en las cuatro siguientes mientras que los bercianos parecen querer levantar el vuelo tras el empate de la quinta jornada que les hace tener más esperanzas de lograr un buen resultado en casa, donde aún no han puntuado. Un Toralín donde han perdido los dos partidos disputados en liga hasta ahora.