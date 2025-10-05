San Froilán se queda sin videomapping en la Catedral de León
La proyección que estaba programada para las 22:15 horas no tuvo lugar y tampoco se comunicó el motivo a los presentes
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04
La plaza de Regla estaba repleta de leoneses, visitantes y algunos turistas. El reloj marcaba las 22:15, hora a la que estaba previsto el videomapping sobre la fachada de la Pulchra Leonina, los presentes comenzaban a impacientarse y nada sucedía.
De repente las luces se apagaban, parecía que algo iba a empezar, pero nada. Esto duró algunos minutos en los que los presentes, cerca de un millar de personas, esperaban con paciencia.
Tras más de 20 minutos de espera y cuando ya ni siquiera se encendía el inicio del videomapping los presentes comenzaban a abandonar la plaza de Regla con indignación. Muchas críticas, no solo al fallo técnico que se ha producido, sino a la falta de información o comunicación por parte de la organización.
Visitantes del alfoz y de diferentes puntos de la provincia abandonaban el lugar con una sensación amarga, tras la espera.