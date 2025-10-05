San Froilán se queda sin videomapping en la Catedral de León La proyección que estaba programada para las 22:15 horas no tuvo lugar y tampoco se comunicó el motivo a los presentes

Algunos de los presentes en el lugar.

I. Santos León Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04 Comenta Compartir

La plaza de Regla estaba repleta de leoneses, visitantes y algunos turistas. El reloj marcaba las 22:15, hora a la que estaba previsto el videomapping sobre la fachada de la Pulchra Leonina, los presentes comenzaban a impacientarse y nada sucedía.

De repente las luces se apagaban, parecía que algo iba a empezar, pero nada. Esto duró algunos minutos en los que los presentes, cerca de un millar de personas, esperaban con paciencia.

Tras media hora de espera, los presentes abandonaron el lugar sin saber qué había pasado.

Tras más de 20 minutos de espera y cuando ya ni siquiera se encendía el inicio del videomapping los presentes comenzaban a abandonar la plaza de Regla con indignación. Muchas críticas, no solo al fallo técnico que se ha producido, sino a la falta de información o comunicación por parte de la organización.

Visitantes del alfoz y de diferentes puntos de la provincia abandonaban el lugar con una sensación amarga, tras la espera.

