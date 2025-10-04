Más de 300 drones dibujan la historia y tradición de León en el cielo Un espectáculo muy esperado por los leoneses que tuvo algún problema técnico y camufló un eslogan de campaña entre carros y pendones

I. Santos León Sábado, 4 de octubre 2025, 23:31

Un espectáculo muy esperado por los leoneses por su innovación que tuvo algún problema técnico y camufló, o lo intentó, un eslogan de campaña. El programa prometía luces, tecnología y sonido para deleitar a los presentes en una velada única.

Un espectáculo innovador y respetuoso con el medio ambiente, con personas con sensibilidades especiales del espectro autista, personas sensibles al ruido y animales. Todo ello gracias a la luz de 300 drones y 10 pirodrones que dibujaron en el cielo un espectáculo realizado exclusivamente para las fiestas de León.

Poco a poco la zona cercana al Instituto de Enseñanza Secundaria de Eras de Renueva se fue llenando de leoneses que buscaban el mejor punto para ver el espectáculo en una noche más propia del verano que del mes de octubre. Las luces de las farolas se apagaron y la impaciencia hacia presencia entre los asistentes más puntuales. La segunda proyección de drones en León se esperaba con la ilusión de los más pequeños contagiada a todas las generaciones.

Ampliar Imagen en honor a la celebración de las cantaderas con los pirodrones. I. S.

El vuelo de los drones salía desde el campo de fútbol de Pinilla y se proyectaba en un cielo lleno de estrellas que permitía que no se perdiera detalle de la historia. Con unos minutos de retraso se veían las primeras luces en el cielo acompañadas de una locución que iba narrando las tradiciones de San Froilán. Con algún problema técnico que impidió la correcta sincronización de la primera escena se desarrolló el espectáculo.

Pendones a la Catedral, Cantaderas, los carros a la Virgen, los tradicionales perdones y los romeros de San Froilán se iban sucediendo. También hubo un recuerdo a San Isidoro y las primeras Cortes, para acabar con un «Viva San Froilán y Viva León» acompañado de la megafonía.

Un eslogan que campaña

Tras esa imagen los drones se volvían a mover y si en la primera edición de este espectáculo se podía leer «lexit» en esta ocasión se configuraban las luces formando un «solo León», marca de campaña de José Antonio Diez, alcalde de la capital, los puntos de color se rotaban hasta formar un «León solo» y pasar de nuevo a negro.

El espectáculo finalizó con el escudo de la capital mientras en la megafonía sonaba 'Todos somos de León'.