Romería de San Froilán en ediciones anteriores.
San Froilán 2025

Romería de San Froilán y conciertos de Fetén Fetén y María José Llergo en León

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:43

Día de romería en León. Como cada 5 de octubre, Los pueblos de León peregrinan a La Virgen del Camino para cumplir con la tradición, tocar las narices al santo y comer los perdones típicos. A esta actividad que centra el día se suman los conciertos del Proyecto Península en la plaza Mayor.

De 10:00 a 14:00 h Mercado Dominical, El Rastro. Paseo de Papalaguinda.

12:00 h Solemne Misa en La Virgen del Camino con la asistencia de los ayuntamientos del Voto y las autoridades. Santuario de La Virgen del Camino.

De 12:00 a 21:00 h Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociaciones culturales Jardín de las Artes y León con Arte. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

De 12:00 a 00:00 h Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)

De 12:00 a 1:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

13:00 h Banda de Música de León. Templete de la Música del paseo Condesa de Sagasta. Entrada gratuita.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Aguzo y San Pedro del Castro. Plaza de San Marcelo.

20:00 h Otoño Musical en Santa Marina. Concierto solidario a beneficio de Cáritas parroquial con la Agrupación Polifónica Centro Asturiano, de Avilés. Organiza: parroquia de Santa Marina la Real en colaboración con las cofradías y asociaciones vecinales del barrio. Iglesia Santa Marina la Real.

20:30 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Fetén Fetén (Burgos). Este dúo explora un curioso mundo de instrumentos insólitos, fusionando lo tradicional con lo moderno. Plaza Mayor.

22:00 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de María José Llergo (Pozoblanco, Córdoba). Cantante, compositora y multiinstrumentista española conocida por fusionar el flamenco con el pop, la electrónica y el hip hop. Plaza Mayor.

