Las noticias imprescindibles de este domingo 16 de noviembre en León

León Domingo, 16 de noviembre 2025

1 Nacional El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía

El asesino de Encarnita Polo la mató mientras dormía en su habitación la madrugada del jueves al viernes «mediante asfixia o estrangulamiento», algo que la autopsia deberá determinar con exactitud. Según han relatado fuentes policiales a este periódico, el homicida, un varón de 66 años con «deterioro mental», estaba recluido en el ala psiquiátrica de la residencia abulense DomusVi Decanos, a la que había llegado esta misma semana.

2 El tiempo Cambio radical en el tiempo: León pasa de la lluvia a la nieve

¿Puede nevar en la capital leonesa en pleno mes de noviembre? Las predicciones dicen que sí y, además, con una alta probabilidad. Tras el intenso episodio de lluvias que atraviesa la provincia, con precipitaciones muy intensas desde el pasado jueves, llegará un periodo de calma antes de la tempestad final.

3 De toda la vida El negocio leonés que vistió a generaciones cierra tras 40 años: «Nos toca descansar a nosotros»

Después de cuatro décadas de dedicación, el histórico comercio Unión Textil, ubicado en el número 33 de la calle Roa de la Vega, a pocos minutos del centro de León, baja la persiana. Su propietario, Julián Gutiérrez, se jubila y con él se despide uno de los negocios familiares más queridos del barrio.

4 Carreteras Un nuevo accidente «grave» revive la desesperación de los vecinos de Santovenia y Chozas: «Estamos hartos»

Un nuevo siniestro producido el pasado martes 11 de noviembre en la carretera LE-5523 que une Santovenia de la Valdoncina con el municipio de Chozas de Abajo, con Antimio de Arriba como una de las localidades más afectadas también, ha reavivado la desesperación de los vecinos de la zona ante una problemática que, lejos de solventarse, se agrava cada vez más.

5 El Bierzo El pueblo de León de 34 habitantes que tiene «uno de los hayedos más espectaculares» de España

La provincia de León cuenta con un pueblo de 34 habitantes que tiene «uno de los hayedos más espectacurales» de España, según destaca la revista especializada National Geographic, que invita a visitar un enclave «lleno de cascadas y árboles centenarios que atraen a poetas».

6 Tras los incendios El río Esla se tiñe de negro al arrastrar la lluvia la ceniza del incendio de Barniedo

La primera gran borrasca que se ha dejado sentir en la provincia de León desde los incendios que en el mes de agosto calcinaron más de 130.000 hectáreas, han vuelto a recordar aquella tragedia y reabierto la cicatriz de la herida. Las zonas devastadas por el fuego, redibujadas de negro, están soltando la ceniza y la lluvia la arrastra hacia los principales ríos de la provincia.

7 Leoneses por el mundo «Me crie jugando entre carbón en Laciana y ahora reparto picadillo en Bélgica por Whatsapp»

Jean Paul Gutiérrez (Bruselas, 1972), pese a que en su lugar de nacimiento no se refleja así, es un leonés más. De familia minera, criado durante todos los veranos en el Valle de Laciana, empadronado en León y fiel seguidor de la Cultural desde la distancia, cumple todos los requisitos para ser considerado como tal.

8 Eterna espera León sigue a la espera de un cambio para transformar bajos comerciales en viviendas

La transformación de locales comerciales vacíos en viviendas no es algo muy común en León respecto a otras ciudades españolas en las que esta práctica es muy habitual. La realidad es que sí está permitida la conversión, aunque no en toda la ciudad. Dentro de la denominada 'corona central' de la capital está prohibido salvo en unas zonas delimitadas: el casco histórico y unas zonas de conservación tipológica.

9 Accidente Herida una mujer de 60 años tras una colisión entre dos turismos en León

Una mujer herida en un accidente en León capital. En tornoa a las 14:33 horas de este domingo, 16 de noviembre, el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en la calle Pedro Ponce de León, en la capital. El accidente ha tenido lugar por una colisión fronto lateral que ha dejado una mujer de 60 años herida.

10 Tráfico Las lluvias destrozan la recién asfaltada carretera entre Villamanín y Aralla

Ni una semana ha durado el asfalto de la LE-3503 entre Villamanín de la Tercia y Aralla de Luna. Las fuertes lluvias de los últimos días en la provincia de León ocasionadas por la borrasca Claudia han causado graves daños en esta carretera.