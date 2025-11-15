leonoticias - Noticias de León y provincia

Dos jóvenes bajo la nieve en León.

Cambio radical en el tiempo: León pasa de la lluvia a la nieve

Una brusca bajada de temperaturas dejará la cota en 800 metros y las previsiones apuntan a que puede nevar en toda la provincia

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:08

¿Puede nevar en la capital leonesa en pleno mes de noviembre? Las predicciones dicen que sí y, además, con una alta probabilidad.

Tras el intenso episodio de lluvias que atraviesa la provincia, con precipitaciones muy intensas desde el pasado jueves, llegará un periodo de calma antes de la tempestad final.

Así lo avanza la Agencia Estatal de Meteorología que recoge un 90% de posibilidades de que la primera gran nevada de la temporada llegue a finales de la próxima semana -la última vez que nevó en la capital fue en el pasado mes de abril-.

La previsión meteorológica apunta un brusco descenso de las temperaturas, con heladas generalizadas y máximas que apenas superarán los seis grados.

A ello se sumará un nuevo frente, que aprovechará el ambiente frío y podría dejar nevadas en cualquier lugar de la provincia. Para ello, esta misma semana se ha presentado el material con el que se combatirán posibles nevadas durante el invierno.

La cota de nieve se sitúa en 800 metros -la capital leonesa está por encima de ello- para el próximo jueves, 20 de noviembre, siendo además la posibilidad de precipitación abundante. La situación se mantiene para el viernes, aunque la cota subiría hasta los 900 metros y la probabilidad de que nieve se reduce a un 55%.

En caso de producirse esta precipitación en forma de nieve, sería una de las más madrugadoras de los últimos años, produciéndose aún en pleno otoño y a mediados del mes de noviembre.

