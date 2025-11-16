El negocio leonés que vistió a generaciones, cierra tras 40 años: «Nos toca descansar a nosotros» Los hermanos Gutiérrez, llegados de Salamanca, se despiden de su tienda en Roa de la Vega tras una vida dedicada a la venta de ropa en León y su provincia

Lucía Gutiérrez León Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:15

Después de cuatro décadas de dedicación, el histórico comercio Unión Textil, ubicado en el número 33 de la calle Roa de la Vega, a pocos minutos del centro de León, baja la persiana. Su propietario, Julián Gutiérrez, se jubila y con él se despide uno de los negocios familiares más queridos del barrio.

«Llegamos a la capital después de repartir por toda la provincia», recuerda Julián, que hoy se convierte en el último de los tres hermanos fundadores en retirarse. Tenía solo 24 años cuando, junto a Demetrio y Luis, decidió lanzarse a la aventura del comercio textil.

Los comienzos fueron humildes: una venta ambulante que recorría los pueblos de la provincia durante más de una década. «La provincia nos acogió con mucho cariño, a pesar de venir de Salamanca y no conocer a nadie», comenta con gratitud. Ese espíritu cercano y trabajador marcó el carácter del negocio, que pronto echó raíces en la capital leonesa.

Venta de productos variados del mundo textil

En la tienda se ha vendido de todo: ropa de señora y caballero, artículos para el hogar e incluso, en sus inicios, ropa infantil, una sección que con el tiempo desapareció. Union Textil fue, durante años, un referente del comercio familiar tradicional, sostenido a base de esfuerzo, trato personal y una clientela fiel.

«Nos vamos porque me jubilo; es época de disfrutar de lo que hemos hecho», reconoce Julián, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Hace un año que sus dos hermanos se retiraron, y ahora llega su turno. Aun así, asegura que León seguirá siendo su casa: «La gente medianamente nos aprecia,bromea, y vamos a seguir aquí después de cerrar las puertas».

Imágenes del interior de la tienda. L.N

El local, donde durante 40 años se atendió con dedicación a generaciones de leoneses, ofrece ahora una liquidación final de todos los productos. Julián no descarta que alguien quiera traspasar o alquilar el espacio: «Ojalá alguien siguiera con ello, pero somos conscientes de la dificultad actual para mantener un negocio físico. La gente ya no apuesta igual por ello».

Una tienda que nació de la ilusión de tres hermanos salmantinos y que, con el paso de los años, se convirtió en parte de la historia comercial de León. «Nosotros nos quedamos en León», sentencia.