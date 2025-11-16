Un nuevo accidente «grave» revive la desesperación de los vecinos de Santovenia y Chozas: «Estamos hartos» La colisión entre dos vehículos en la LE-5523 volvió a poner en evidencia la necesidad de ensanchar la vía, un procedimiento que atañe a la Diputación y cuyas dificultades principales pasan por la expropiación de los terrenos de la zona

Un nuevo siniestro producido el pasado martes 11 de noviembre en la carretera LE-5523 que une Santovenia de la Valdoncina con el municipio de Chozas de Abajo, con Antimio de Arriba como una de las localidades más afectadas también, ha reavivado la desesperación de los vecinos de la zona ante una problemática que, lejos de solventarse, se agrava cada vez más.

Tras las múltiples protestas y requerimientos llevados a cabo, que se acentuaron el pasado mes de septiembre con una manifestación convocada por la plataforma vecinal de Chozas de Abajo frente a la Diputación de León, la situación no ha avanzado lo más mínimo respecto a lo comunicado anteriormente.

Arreglos que empeoran

De hecho, un vecino de Villanueva del Carnero manifiesta su malestar porque «lo único que se ha hecho ha sido en septiembre, que pusieron parches en la carretera, estamos hartos». Esto no solo no ha mejorado las condiciones de la vía, sino que, según afirma Emiliano Fernández, vecino de Antimio de Arriba y miembro de la plataforma vecinal de Chozas que está encabezando las protestas, «lo que está haciendo es empeorarlo todo un poco porque el peligro es aún mayor con la gravilla que echan ellos».

El principal problema al que se está enfrentando este proyecto de ensanchamiento de carretera, que desde el Ayuntamiento de Santovenia tildan de «muy urgente», son las expropiaciones de los terrenos necesarios para ampliar la calzada.

Desperfectos en diferentes puntos de la carretera.

El responsable de Infraestructuras de la Diputación de León, Roberto Aller, deja claro que esa carretera «es una prioridad para su área, como otras de la provincia que tienen los mismos problemas». «Desde el área se lleva tiempo trabajando para poner en marcha una Oficina de Expropiaciones encaminada a facilitar estos trámites a los ayuntamientos, esta Oficina se pondrá en funcionamiento en el menor tiempo posible», reconoce a leonoticias.

Los problemas diarios de la carretera

En este escenario, Santiago Jorge Santos, alcalde de Chozas de Abajo, admite que «en su momento, nosotros abrimos un expediente de expropiaciones, pero ellos exigen que todos firmen y hay terrenos que es muy difícil acceder a los dueños».

Desde el municipio, aseguran que «se reunieron con otros seis alcaldes entre los más afectados y quedaron en que nos avisaban en octubre, pero no sabemos nada». En todo caso, Santos deja claro que «la carretera está muy mal», incidiendo en que «es competencia de la Diputación».

Con la pelota pasando de un tejado a otros, aunque la certeza de que esa carretera corresponde a la Diputación de León, los afectados siguen siendo los vecinos que transitan día tras día por una vía en la que «se tiene que estar parando constantemente el autobús cada vez que viene un coche porque no entran los dos». «A mí me han llevado un lateral y se han dado a la fuga. Las conversaciones todos los días son lo mismo: ayer perdí el espejo, choqué con el espejo», admiten algunos de los afectados.

Desde la plataforma vecinal admiten que «no nos van a tapar la boca» y, aunque actualmente se mantienen a la espera prometido con la Diputación para finales de este mes, admiten que «si no nos reciben, vamos a ir a seguir movilizándonos». Todo ello, con la única exigencia de «que se cumpla nuestro derecho». El derecho de poder circular con tranquilidad por una vía que, día tras día, se está convirtiendo en un punto vial cada vez más negro de León y el último accidente, que tildan de «muy grave» vuelve a ser una evidencia de ello.